Φωτιές στο Λος Άντζελες: Στους 11 έφτασαν οι νεκροί – Έρευνα για τις ελλείψεις νερού ζήτησε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας

Οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στο Λος Άντζελες, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει… τους 11 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με δύο μεγάλα μέτωπα να βρίσκονται εκτός ελέγχου, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη τόσο για την κατάσβεση όσο και για την αποτροπή λεηλασιών.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά του Πασίφικ Παλισέιντς, ενώ άλλοι έξι απεβίωσαν εξαιτίας του μετώπου στο Ίτον. Τα πύρινα μέτωπα, με τη συμβολή ισχυρών ανέμων, έχουν κατακάψει χιλιάδες στρέμματα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις λόγω έλλειψης νερού.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, με επιστολή του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα για τις «βαθιά ανησυχητικές» αναφορές περί άδειων κρουνών σε καίριες περιοχές. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες δήλωσε ότι τα πληρώματα αναγκάστηκαν να «αυτοσχεδιάσουν», γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω την επιχείρηση κατάσβεσης.

Δορυφορικές φωτογραφίες από τη Maxar αποκαλύπτουν τη σφοδρότητα της καταστροφής, με ολόκληρες συνοικίες, ακόμη και περιοχές με πολυτελείς κατοικίες, να έχουν μετατραπεί σε στάχτες μέσα σε λίγες ώρες.

Την Παρασκευή, ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλες τις ζώνες υποχρεωτικής εκκένωσης στα μέτωπα Παλισέιντς και Ίτον. Η εντολή απαγόρευσης κυκλοφορίας ισχύει από τις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα, 04:00 του Σαββάτου στην Ελλάδα) ως τις 6 το πρωί του Σαββάτου (16:00 του Σαββάτου στην Ελλάδα).

Οι μόνοι άνθρωποι που επιτρέπεται να εισέρχονται στις περιοχές αυτές είναι όσοι μετέχουν στην κατάσβεση, οι διασώστες και άλλα πρόσωπα. Όσοι παραβούν τις εντολές μπορεί να συλληφθούν ή να τους επιβληθεί και πρόστιμο.

