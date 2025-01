Φωτιές στο Λος Άντζελες: Δωρεές δεκάδων εκατ. δολαρίων από Amazon, Comcast, Netflix, Sony και Warner Bros. για τη στήριξη των πληγέντων

Η Comcast και η θυγατρική της NBCUniversal, η Netflix και η Amazon προχωρούν σε δωρεές ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία για να στηρίξουν τις προσπάθειες ανάκαμψης από τις φωτιές στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Η Warner Bros. Discovery δεσμεύθηκε για άμεση δωρεά 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και αντιμετώπισης των φονικών πυρκαγιών. Η Warner Bros. Disovery σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στους εργαζόμενους που επηρεάστηκαν έχει παρασχεθεί πληρωμή για δωμάτια ξενοδοχείου, προσωρινή στέγαση και άλλα μέσα έκτακτης ανάγκης.

«Το στούντιο μας αποκαλεί το Μπέρμπανκ πατρίδα για περισσότερα από 100 χρόνια και είμαστε επικεντρωμένοι στο τι πρέπει να γίνει για να βοηθήσουμε τους πληγέντες να ανακάμψουν από αυτήν την καταστροφή και να ανοικοδομήσουν τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια» ανέφερε εκπρόσωπος της WBD.

It is tragic to see the impact the devastating fires continue to have on the Southern California region. Warner Bros. Discovery is committing $15 million for immediate response and rebuilding efforts.

