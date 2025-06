Financial Times: Οι G7 αποφάσισαν φοροελαφρύνσεις για αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες

Η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών (G7) κατέληξε σε συμφωνία με την οποία θα εξαιρεθούν οι πολυεθνικές εταιρείες των ΗΠΑ από την καταβολή υψηλότερων φόρων στο εξωτερικό, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές προσκείμενες στις συνομιλίες.

Η συμφωνία, την οποία στήριξαν η Ουάσινγκτον και άλλα μέλη της G7, θα επιτρέψει στις αμερικανικές εταιρείες να αποφύγουν ορισμένους φόρους, λόγω των εισφορών που έχουν ήδη καταβληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

— Financial Times (@FT) June 28, 2025