Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τραμ σε πόλη της Σιβηρίας – Δείτε βίντεο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί κατά τη σύγκρουση δύο τραμ στο Κεμέροβο, στην ανατολική Σιβηρία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ένα τραμ έχασε τον έλεγχο την ώρα που ανέβαινε σε έναν λόφο και γλίστρησε προς τα κάτω με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα άλλο, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Δυστυχώς ένας άνθρωπος σκοτώθηκε», δήλωσε ο Αλεξέι Κουζνέτσοφ στέλεχος του τοπικού υπουργείου Υγείας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ακόμη 90 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό.

❗️WARNING! Passengers Thrown From “Out Of Control” Tram In Russia

A brake failure on the public transport caused it to take a bend at high speed before it ploughed into another tram further along the line in Kemerovo, Siberia.

Bodies flew from the speeding train, across a road… pic.twitter.com/PIGOSEs3o1

— RT_India (@RT_India_news) June 6, 2024