Ελβετία: Τέσσερις νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ελβετία και δύο ακόμη αγνοούνται από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στη νοτιοανατολική Ελβετία, καιρικά φαινόμενα που έπληξαν και περιοχές της Ιταλίας.

Τρία από τα θύματα σκοτώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε κατολίσθηση στην κοιλάδα Μάτζια, στο ιταλόφωνο ελβετικό καντόνι Τιτσίνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα τρία πτώματα ανασύρθηκαν στην περιφέρεια Φοντάνα της κοιλάδας Μάτζια και αυτή τη στιγμή γίνεται η ταυτοποίησή τους, ενώ ένα άλλο άτομο αγνοείται σε γειτονική περιοχή, ανέφεραν οι αρχές του Τιτσίνο.

Massive floods due to overflowing Rhône river in Sierre of Valais, Switzerland 🇨🇭 (30.06.2024)

Μια γέφυρα παρασύρθηκε από τα νερά με αποτέλεσμα να αποκλεισθεί μια οδός στο καντόνι, περιπλέκοντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Μεγάλο μέρος της Ελβετίας πλήττεται από χθες, Σάββατο, το απόγευμα από σφοδρές καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις είναι πολύ ισχυρές. Υπερχειλίσεις του Ροδανού και παραποτάμων του, που έχουν φουσκώσει από τα νερά της βροχής και από το λιώσιμο των πάγων, έχουν αναγκάσει εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν ενώ έχουν κλείσει επίσης πολλοί δρόμοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του Βαλέ (νοτιοδυτική Ελβετία).

Just days after floods and landslides killed one person, storm unleashes fresh flooding disaster in Zermatt #Switzerland #Zermatt #Flood #Europe #flashflood #Swiss #unwetter #storm #weather #climate #viral pic.twitter.com/GQtzqzn0iq

🇨🇭 Four dead, two missing after landslides, floods in southern Switzerland

(Reuters) -Four people died and two were missing in Switzerland on Sunday after violent thunderstorms and melting snow caused flooding and landslides in two southern cantons. pic.twitter.com/K5jdPcypEY https://t.co/QLCKXwVa6x

