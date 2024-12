Εκτροχιασμός τρένου στο Τέξας: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες – Βίντεο από τη στιγμή που συγκρούεται με νταλίκα

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν έπειτα από εκτροχιασμό τρένου στην πόλη Pecos του Τέξας, το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με υψηλό αξιωματούχο της πόλης, όπως επιβεβαιώνεται και από τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τραγικό περιστατικό προκλήθηκε όταν το τρένο συγκρούστηκε με μια νταλίκα που βρισκόταν στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Η σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου, το οποίο στη συνέχεια χτύπησε το κτίριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της πόλης.

One person was killed and four were injured after a freight train crashed into a tractor-trailer, then it derailed and hit the Chamber of Commerce building in Pecos, Texas, officials said. pic.twitter.com/YoemH9tSqF

