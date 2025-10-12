Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί: Δεκαέξι οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό – Εντοπίστηκαν δυο άτομα που θεωρούνταν αγνοούμενοι

Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί: Δεκαέξι οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό – Εντοπίστηκαν δυο άτομα που θεωρούνταν αγνοούμενοι

Η γιγαντιαία έκρηξη σε εργοστάσιο στις νότιες ΗΠΑ στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, αναθεωρημένο προς τα κάτω, που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες Σάββατο, καθώς δύο άνθρωποι που θεωρείτο πως βρίσκονταν στο εσωτερικό και σκοτώθηκαν διαπιστώθηκε πως είναι στη ζωή.

Η έκρηξη έγινε το πρωί προχθές Παρασκευή στην πόλη Μπάκσνορτ, στην πολιτεία Τενεσί, και κατέστρεψε ολοσχερώς κτίριο εργοστασίου της Accurate Energetic Systems, που παράγει εκρηκτικά για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, τον τομέα της αεροδιαστημικής, καθώς και για κατεδαφίσεις.

Αφού νωρίτερα ανέφερε πως οι αρχές υποθέτουν ότι οι 18 αγνοούμενοι ήταν όλοι νεκροί, «μπορέσαμε να εντοπίσουμε και να εξακριβώσουμε ότι δυο άνθρωποι δεν βρίσκονταν στην εγκατάσταση» τη στιγμή της καταστροφής, είπε χθες ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, ο Κρις Ντέιβις.

Εξήγησε πως οι αρχές αρχικά υπέθεταν πως οι δυο άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν στο εσωτερικό του εργοστασίου επειδή βρήκαν όχημα και προσωπικά τους αντικείμενα επιτόπου.

Η εγκατάσταση βρισκόταν σε δασική έκταση, μακριά από αστικές ζώνες, πάνω από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί.

Εικόνες από ελικόπτερο που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς προχθές έδειχναν κτίριο που είχε καταστραφεί εντελώς και καιγόταν και οχήματα διαλυμένα από την ισχυρή έκρηξη.

Συντρίμμια εκτοξεύτηκαν και διασκορπίστηκαν σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το εργοστάσιο, είπε ο Κρις Ντέιβις προχθές. Πολυμελής ομάδα επιθεώρησε την τοποθεσία για να εγγυηθεί πως δεν υπήρχαν χημικές ουσίες που θα καθιστούσαν το έργο των αρχών επικίνδυνο.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω του ιστοτόπου της, η Accurate Energetic Systems έκανε λόγο για «τραγικό δυστύχημα».

Από την πλευρά του, ο σερίφης Ντέιβις απέφυγε πάντως χθες να αποκλείσει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

«Μπορεί να περάσουν μέρες, εβδομάδες, αν όχι μήνες, προτού να μπορούμε να το κάνουμε», δήλωσε στον Τύπο.

Διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες ανάπτυξαν ομάδες επιτόπου, ανάμεσά τους η υπηρεσία αλκοόλ, καπνού, πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών (ATF) και η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), σημείωσε ακόμη ο σερίφης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

