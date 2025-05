Έκπληξη Τραμπ για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το Μουντιάλ 2026 – «Δεν το ήξερα, είναι σωστό αυτό;» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξεπλάγη όταν ανακάλυψε ότι η FIFA είχε αποκλείσει τη Ρωσία –και-από τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την έκπληξή του για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από διεθνείς διοργανώσεις από τη FIFA και την UEFA μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Δεν ήξερα. Είναι σωστό αυτό;», ρώτησε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Τζιάνι Ινφαντίνο, σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα «A Bola».

«Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα καλό κίνητρο (σ.σ. για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία), σωστά;» συνέχισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Donald Trump says reinstating Russia for the 2026 World Cup could end the war in Ukraine. pic.twitter.com/TfchXkqRHI

— BBC Sport (@BBCSport) May 7, 2025