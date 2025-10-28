ΕΕ – Λιθουανία: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγγέλλει την «υβριδική επίθεση» από τη Λευκορωσία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την Δευτέρα (27/10) ότι η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς τη Λιθουανία απέναντι στις συνεχείς εισβολές μπαλονιών διακινητών τσιγάρων και ηλίου στον εναέριο χώρο της, οι οποίες οδήγησαν σήμερα στο προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Βίλνιους και του Κάουνας.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καταψηφίστηκαν οι δύο προτάσεις μομφής

Η Λιθουανία έλαβε την υποστήριξη αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, όπως και της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε για «υβριδική απειλή».

«Αυτή είναι αποσταθεροποίηση, είναι πρόκληση. Την αποκαλούμε με το όνομά της: Υβριδική απειλή. Δεν θα την ανεχθούμε», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε τη Δευτέρα (27/10) ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει τα μπαλόνια των διακινητών που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν προκαλέσει κατ΄επανάληψη προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία σε αυτή τη χώρα της Βαλτικής.

Πρόσθεσε, δε, ότι θεωρεί την αδράνεια του Μινσκ να μην σταματά την εκτόξευση των μπαλονιών ως ένδειξη της εμπλοκής των αρχών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση διαδικασίας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» Σεπτεμβρίου 2025

Οι νέες λειτουργίες AI του Google Earth διευκολύνουν την υποβολή ερωτήσεων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
01:50 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Ο πρόεδρος Πούτιν και η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσε Σον Χούι συναντήθηκε τη Δευτέρα (27/10) με τον πρ...
01:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Η συγκλονιστική στιγμή που οδηγός μηχανής πετάγεται στον αέρα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο – Τον καταδίωκε η αστυνομία

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η συγκλονιστική στιγμή που οδηγός μοτοσυκλέ...
00:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Βραζιλία: Στο σφυρί βγαίνει το θρυλικό στάδιο «Μαρακανά» – Έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση – ΦΩΤΟ

Το εμβληματικό στάδιο «Μαρακανά» τίθεται προς πώληση. Η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο ελπίζει ...
23:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στις δυνάμει...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς