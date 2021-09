Δύσκολες ώρες για τον Μπόρις Τζόνσον – Πέθανε η μητέρα του

Ο Μπόρις Τζόνσον θρηνεί την απώλεια της μητέρας του, Σάρλοτ Τζόνσον Ουάχλ.

Η μητέρα του Βρετανού πρωθυπουργού πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 79 ετών, σύμφωνα με όσα έγραψε η εφημερίδα Telegraph.

Η Σάρλοτ Τζόνσον Ουάχλ που ήταν επαγγελματίας ζωγράφος, πέθανε «ξαφνικά και ειρηνικά» σε νοσοκομείο του Λονδίνου, τόνισε η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη μέλη της οικογένειας της.

🔴Charlotte Johnson Wahl, a professional painter, died “suddenly and peacefully” at a London hospital on Monday, the family said

