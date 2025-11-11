Δύο εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα φωτάκια άναψαν νωρίς για φιλανθρωπικό σκοπό – Το σπίτι που μαγεύει τους επισκέπτες

Φωτογραφία: BAV Media

Κάθε χρόνο, το «πνεύμα» των Χριστουγέννων επισκέπτεται νωρίς το Σόχαμ της Βρετανίας, χάρη σε ένα ζευγάρι που φέτος διακόσμησε το σπίτι του με δύο εκατομμύρια φωτάκια, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες και φέρνοντας στην περιοχή τη μαγεία των εορτών νωρίτερα από ποτέ.

Η Helen και ο John Attlesey περιμένουν χιλιάδες επισκέπτες την 13η συνεχή χρονιά που στόλισαν το σπίτι τους με φωτάκια και άλλα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, συγκεντρώνοντας χρήματα για φιλανθρωπίες που βοήθησαν τον εγγονό τους να αναρρώσει από την επιληψία.

Φωτογραφία: BAV Media

Όταν ο Τζέικομπ ήταν 6 ετών, του δόθηκαν λιγότερο από 18 μήνες ζωής, καθώς διαγνώστηκε με σοβαρή μορφή της πάθησης.

Σήμερα είναι 22 ετών και, έπειτα από επέμβαση αφαίρεσης μέρους του εγκεφάλου, η οποία σταμάτησε τις κρίσεις του, μπορεί ξανά να τρώει και να περπατά.


Μέσα από τον ετήσιο εορταστικό στολισμό, ο 80χρονος John και η σύζυγός του, Helen, έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 61.000 λίρες, δωρίζοντας τα χρήματα στα East Anglia Children’s Hospices, στο Great Ormond Street Hospital Children’s Charity και στο Dreamflight.

Φωτογραφία: BAV Media

Το ζευγάρι συνταξιούχων τοποθέτησε όλα τα φωτάκια μόνο του, ενώ οικογένειες ταξιδεύουν από μακριά για να δουν το σπίτι τους, προκαλώντας συχνά κυκλοφοριακό χάος στον ήσυχο δρόμο του Κέιμπριτζσαϊρ.


Στο παρελθόν, κάθε χρόνο, διοργάνωναν μεγάλη εκδήλωση για την έναρξη του χριστουγεννιάτικου στολισμού, αλλά μετά την πανδημία Covid-19 ξεκίνησαν να ανάβουν τα φωτάκια σταδιακά, ώστε να μην συγκεντρώνονται μεγάλες ομάδες ανθρώπων.

