Δύο εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα φωτάκια άναψαν νωρίς για φιλανθρωπικό σκοπό – Το σπίτι που μαγεύει τους επισκέπτες

Κάθε χρόνο, το «πνεύμα» των Χριστουγέννων επισκέπτεται νωρίς το Σόχαμ της Βρετανίας, χάρη σε ένα ζευγάρι που φέτος διακόσμησε το σπίτι του με δύο εκατομμύρια φωτάκια, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες και φέρνοντας στην περιοχή τη μαγεία των εορτών νωρίτερα από ποτέ.

Η Helen και ο John Attlesey περιμένουν χιλιάδες επισκέπτες την 13η συνεχή χρονιά που στόλισαν το σπίτι τους με φωτάκια και άλλα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, συγκεντρώνοντας χρήματα για φιλανθρωπίες που βοήθησαν τον εγγονό τους να αναρρώσει από την επιληψία.

Όταν ο Τζέικομπ ήταν 6 ετών, του δόθηκαν λιγότερο από 18 μήνες ζωής, καθώς διαγνώστηκε με σοβαρή μορφή της πάθησης.

Σήμερα είναι 22 ετών και, έπειτα από επέμβαση αφαίρεσης μέρους του εγκεφάλου, η οποία σταμάτησε τις κρίσεις του, μπορεί ξανά να τρώει και να περπατά.

John and Helen Attlesey from Soham in Cambridgeshire cover their house in lights every year to raise money for @EACH_hospices , @GreatOrmondSt and @Dreamflight pic.twitter.com/s6OPJiXN0x — Radio News Hub (@radionewshub) November 16, 2020



Μέσα από τον ετήσιο εορταστικό στολισμό, ο 80χρονος John και η σύζυγός του, Helen, έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 61.000 λίρες, δωρίζοντας τα χρήματα στα East Anglia Children’s Hospices, στο Great Ormond Street Hospital Children’s Charity και στο Dreamflight.

Το ζευγάρι συνταξιούχων τοποθέτησε όλα τα φωτάκια μόνο του, ενώ οικογένειες ταξιδεύουν από μακριά για να δουν το σπίτι τους, προκαλώντας συχνά κυκλοφοριακό χάος στον ήσυχο δρόμο του Κέιμπριτζσαϊρ.

Soham, UK

A Christmas lights display at the home of Helen and John Attlesey in Cambridgeshire, who decorate their house every year to raise money for three charities that supported their grandson Jacob, who was diagnosed with epilepsy Photograph: Joe Giddens/PA pic.twitter.com/8vtI9XNaqx — Anne Tootill (@toot5000) December 18, 2024



Στο παρελθόν, κάθε χρόνο, διοργάνωναν μεγάλη εκδήλωση για την έναρξη του χριστουγεννιάτικου στολισμού, αλλά μετά την πανδημία Covid-19 ξεκίνησαν να ανάβουν τα φωτάκια σταδιακά, ώστε να μην συγκεντρώνονται μεγάλες ομάδες ανθρώπων.