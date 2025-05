Διπλωματικός «μαραθώνιος» για το Ουκρανικό μετά την πρόταση Πούτιν – Τι απαντούν Κίεβο και Ευρώπη για τις διαπραγματεύσεις στην Τουρκία

Επιμένουν στο τελεσίγραφο τους απέναντι στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στις δημόσιες δηλώσεις τους αναφέρουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει πρώτα να αποδεχτεί την κατάπαυση πυρός άνευ όρων στο ουκρανικό μέτωπο και μετά να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες από χθες έχουν διαμηνύσει στην Μόσχα ότι αν δεν δεχτεί την κατάπαυση πυρός θα έρθει νέο «κύμα» κυρώσεων. Η πρόταση του Πούτιν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις στην Τουρκία αν και έγινε δεκτή με θετική διάθεση φαίνεται ότι αξιολογείται ως ένα πολύ μικρό βήμα και δεν γίνεται να αποσυνδεθεί από την κατάπαυση πυρός.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτηρίζει την προσφορά του προέδρου Πούτιν για συνομιλίες με την Ουκρανία «κάθε άλλο παρά επαρκή».

Με ανάρτηση στο X, ο Γερμανός Καγκελάριος ανέφερε ότι η προθυμία της Ρωσίας να συνομιλήσει είναι ένα «καλό σημάδι», αλλά λέει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένουν από τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. «Πρώτα πρέπει να σωπάσουν τα όπλα πριν αρχίσουν οι συνομιλίες», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι «χρειάζεται κατάπαυση του πυρός τώρα, ώστε να ξεκινήσουν οι συνομιλίες». Ο Μακρόν τόνισε ότι ο ίδιος και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρότειναν χθες ξεκάθαρα μια άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών που θα αρχίσει τη Δευτέρα.

Παράλληλα ανέφερε ότι ο Ζελένσκι συμφώνησε σε αυτό και αναμένεται «μια εξίσου ξεκάθαρη απάντηση από τη Ρωσία». «Δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις όσο μιλούν τα όπλα», τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ επανέλαβε το αίτημα των ευρωπαίων ηγετών στην Ρωσία να συμφωνήσει σε μια 30ήμερη κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους από την Δευτέρα.

«Σε απάντηση στην έκκλησή μας, οι Ρώσοι πρότειναν ειρηνευτικές συνομιλίες που ξεκινούν στις 15 Μαΐου. Ο κόσμος, ωστόσο, περιμένει μονοσήμαντη απόφαση για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη. Όχι άλλα θύματα!», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μήνυμα αισιοδοξίας για το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εξέπεμψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Μόσχα θα προχωρήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός.

Ο Ζελένσκι φαίνεται να υπονοεί, επίσης, ότι για να συμμετάσχει το Κίεβο σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα -όπως πρότεινε πρόσφατα ο Βλαντίμιρ Πούτιν- προϋπόθεση αποτελεί η άμεση εφαρμογή εκεχειρίας.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Ρωσίας κάλεσε για επανέναρξη των απευθείας συνομιλιών με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς προαπαιτούμενα.

«Είναι ένα θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι άρχισαν επιτέλους να σκέφτονται το ενδεχόμενο να βάλουν τέλος στον πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι «ολόκληρος ο κόσμος περιμένει κάτι τέτοιο εδώ και πολύ καιρό».

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως «το πρώτο βήμα για τον τερματισμό κάθε πολέμου είναι η κατάπαυση του πυρός» και κάλεσε τη Ρωσία να επιβεβαιώσει την πρόθεσή της για μια «πλήρη, διαρκή και αξιόπιστη» παύση των εχθροπραξιών, αρχής γενομένης από αύριο, 12 Μαΐου.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστούν οι θάνατοι ούτε για μία μέρα ακόμα», ανέφερε.

