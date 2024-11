Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη κατά του Τραμπ – «Δεν υποχωρούμε» το βασικό σύνθημα

Χιλιάδες πολίτες πλημμύρισαν τους δρόμους έξω από τον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη το Σάββατο, εκφράζοντας τη διαφωνία τους στην πιθανότητα επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετείχαν συνδικαλιστικές οργανώσεις, ομάδες υπεράσπισης των μεταναστών και κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ, επικεντρώθηκε γύρω από το κεντρικό σύνθημα «Δεν υποχωρούμε». Στη συγκέντρωση επικρατούσε έντονο κλίμα ανησυχίας, καθώς οι συμμετέχοντες τόνιζαν την ανάγκη για την προστασία βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών

#BREAKING: Thousands of NYers gather at Columbus Circle for the #ProtectOurFutures march!

We’re clear-eyed about the danger posed by a second Trump administration & we’re ready to stand shoulder-to-shoulder to fight back against his dangerous policies.

¡Sí se puede! pic.twitter.com/ysh9oIzSKO

