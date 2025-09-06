ΔΕΘ – Κουτσούμπας: «Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης»

Enikos Newsroom

διεθνή

Δημήτρης Κουτσούμπας

Η «ένταση της ταξικής πάλης» είναι η απάντηση του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στα «αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης», στους «μεσσίες» και στη «συστημική αντιπολίτευση», τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ, στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

«Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και συνέχισε: «Αρνούμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τους μεσσίες και τους διάφορους των άλλων κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης».

«Έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις και στην πάλη για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής αυτού του σάπιου κράτους και του διεφθαρμένου συστήματός τους», είπε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

«Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, που είναι μέτρα διαρκείας, με πιο πρόσφατο τις 13 ώρες δουλειάς σε έναν εργοδότη, για τους σύγχρονους σκλάβους, απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης, με ταξικό αγώνα διαρκείας, με αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή συμμαχία, με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

