Δεκάδες Ιρανοί διέσχισαν τα σύνορα της χώρας τους με την Τουρκία

Δεκάδες Ιρανοί διέσχισαν τα σύνορα με την Τουρκία σήμερα, Τετάρτη, καθώς το ιρανικό καθεστώς συνεχίζει την άγρια καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς να συνεχίσουν να διαδηλώνουν διαβεβαιώνοντας ότι «έρχεται βοήθεια».

Οικογένειες και μεμονωμένα άτομα έφθαναν στην επαρχία Βαν της ανατολικής Τουρκίας διασχίζοντας τον συνοριακό σταθμό του Καπίκιοϊ με τα υπάρχοντά τους και επιβιβάζονταν σε λεωφορεία που τους μετέφεραν σε κοντινές πόλεις. Oσοι ερωτήθηκαν από εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στα σύνορα, δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις από τον φόβο των συνεπειών πίσω στην πατρίδα τους.

 

Δύο διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των Ιρανών που διασχίζουν τα σύνορα με την Τουρκία, δεδομένου ότι πολλές χώρες συμβούλευσαν τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν. Τούρκος αξιωματικός στο συνοριακό πέρασμα δήλωσε ότι η κίνηση δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από το Ιράν δια ξηράς προς την Τουρκία ή την Αρμενία, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την εικονική πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

 

