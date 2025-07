Χούθι: Ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου ανοιχτά της Υεμένης

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Magic Seas που στοχοθέτησαν χθες, βυθίστηκε σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης κατά του Magic Seas, υπό σημαία Λιβερίας, που έπλεε στα ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο είχε αγκυροβολήσει σε ισραηλινό λιμάνι.

Οι Χούθι στοχοθέτησαν «το πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, το οποίο ανήκει σε μια εταιρεία που παραβίασε την απαγόρευση εισόδου σε λιμάνια στην κατεχόμενη Παλαιστίνη (σ.σ. Ισραήλ)», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί. Η επίθεση έγινε με «δύο drones, πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ», πρόσθεσε.

Η ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία τόνισε στο Reuters ότι το 19μελες πλήρωμα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Τζιμπουτί σήμερα.

Δεν συγκαταλεγόταν Έλληνας στα μέλη του πληρώματος, είπαν χθες πηγές του ελληνικού υπουργείου Ναυτιλίας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

♦️ The MAGIC SEAS, a commercial bulk carrier, is sinking in the Red Sea after an intense confrontation with armed Yemeni speedboats. Video footage shows the vessel engulfed in flames and going under, highlighting the growing maritime threat posed by Iranian-backed Houthis in the… pic.twitter.com/uLvkHlj1uS

— Adi 🎗 (@Adi13) July 6, 2025