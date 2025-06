Χάρβαρντ: Σχέδιο «έκτακτης ανάγκης» – Φοιτητές θα σπουδάζουν στον Καναδά αν δεν ανανεωθεί η βίζα τους

Το Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο του Τορόντο παρουσίασαν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα επέτρεπε σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές του πρώτου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον Καναδά, εάν δεν μπορέσουν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ λόγω των περιορισμών στη φοιτητική βίζα τους.

Αυτή είναι η πρώτη διεθνής στρατηγική ασφαλείας για τους φοιτητές που ανακοινώνεται αφότου το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ αφαίρεσε τον περασμένο μήνα από το Χάρβαρντ το δικαίωμα να εγγράφει αλλοδαπούς φοιτητές. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στη συνέχεια μπλόκαρε την κυβερνητική απόφαση.

