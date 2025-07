Χάρι – Μέγκαν: «Πέθανε» η σειρά τους στο Netflix – Κάνει τόσο χαμηλά νούμερα που δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό τους

Οι ελπίδες των Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι, για μια νέα συμφωνία με το Netflix είναι “νεκρές” μετά την αποτυχία των δύο πιο πρόσφατων εκπομπών τους, όπως αναφέρει η Mailonline, επικαλούμενη καλά ενημερωμένες πηγές.

Η Δούκισσα του Σάσεξ “είχε τα πάντα να κάνει”, αλλά τα νούμερα τηλεθέασης του «With Love, Meghan» εξακολουθούν να είναι “θλιβερά”, φέρεται να δήλωσε ένας εσωτερικός συνεργάτης του Netflix. Το lifestyle show της Μέγκαν δεν κατάφερε να μπει στα 300 καλύτερα προγράμματα του Netflix για το πρώτο εξάμηνο του 2025 και μάλιστα κατατροπώθηκε από πολλές σεζόν του Suits.

Το ντοκιμαντέρ Polo του Χάρι, έργο πάθους, κατέλαβε την καταστροφική θέση 3.436 από τις 7.000 εκπομπές και το παρακολούθησαν μόνο 500.000 άνθρωποι μέσα σε έξι μήνες. Η δεύτερη σεζόν του «With Love, Meghan», ανακοινώθηκε από την ίδια τη Δούκισσα, όταν η πρώτη σεζόν βγήκε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο της συμφωνίας του ζευγαριού με το γίγαντα των υπηρεσιών streaming ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία όμως λήγει φέτος.

Αλλά μια πηγή του Netflix υποστήριξε: “Αυτή η συμφωνία είναι νεκρή. Είχε τα πάντα υπέρ της -όνομα, πλατφόρμα, τύπο- και τα νούμερα ήταν θλιβερά. Απλά περιμένουν να πέσουν οι τίτλοι τέλους. Την αφήνουν να λήξει χωρίς δράμα. Δεν υπάρχει όρεξη για κάτι καινούργιο”, είπε η πηγή.

Ο πρώην συντάκτης της αμερικανικής έκδοσης του περιοδικού Ok!, Rob Shuter, υποστήριξε ότι ο γίγαντας του streaming δεν θα τους προσφέρει νέο συμβόλαιο μόλις αυτό ολοκληρωθεί. ‘Το ενδιαφέρον απλά δεν υπάρχει πια. Από το buzzy έγιναν θόρυβος στο background noise’, δήλωσε πηγή του Netflix στον κ. Shuter.

Τους θέλουν μόνο για το διαζύγιο

Κάποιοι ειδικοί υποστήριξαν μάλιστα ότι το Netflix θα θέλει ‘να κρατήσει ένα αόριστο χαρτί’ μαζί τους σε περίπτωση που η Μέγκαν και ο Χάρι χωρίσουν ποτέ, ώστε να μπορέσουν να μπουν πρώτοι με μια σειρά-ντοκιμαντέρ για ένα διαζύγιο.

Υπάρχουν φήμες ότι θα μπορούσαν να αφήσουν ανοιχτή την πόρτα για μεμονωμένα πρότζεκτ με τους Sussexes, αν και εκτός από το ντοκιμαντέρ “Fly-on-the-wall”, Harry & Meghan, οι περισσότερες εκπομπές τους έχουν θεωρηθεί αποτυχίες.

Το As Ever, που έδειχνε τη Meghan να μαγειρεύει, να ασχολείται με τον κήπο και να φιλοξενεί φίλους, ξεπεράστηκε από εκατοντάδες εκπομπές τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους. Εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι παρακολούθησαν τις επαναλήψεις του Suits, το οποίο έκανε τη Μέγκαν Μαρκλ σταρ πριν γνωρίσει τον πρίγκιπα Χάρι.

Με 5,3 εκατομμύρια θεατές, η εκπομπή βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με τη δεύτερη σειρά της επιτυχημένης σειράς του BBC Peaky Blinders, τη σειρά Gossip Girl του 2007, την παιδική εκπομπή Grizzly and the Lemmings και την εκπομπή αληθινών εγκλημάτων Worst Ex Ever.

Χθες η MailOnline αποκάλυψε πώς δύο από τους κορυφαίους ειδικούς σε θέματα εμπορικών σημάτων της Βόρειας Αμερικής ισχυρίστηκαν ότι η Meghan Markle είναι μια “απάτη” και ότι το As Ever έχει σκοπό να “αρμέξει” τη φήμη της από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Harry για να “κοροϊδέψει τον κόσμο να αγοράσει τα πράγματά της”.