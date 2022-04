Χαμός στο Twitter: Διάσημοι το εγκαταλείπουν μετά την εξαγορά του από τον Ίλον Μασκ

Πολλές προσωπικότητες από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Twitter, μετά την εξαγορά του δημοφιλούς social media από τον Ίλον Μασκ. Ο ιδρυτής της Tesla πέτυχε την εξαγορά της πλατφόρμας καταβάλλοντας ποσό 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ώρες πριν από την ανακοίνωση, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ προέτρεψε τους «χειρότερους επικριτές» του να παραμείνουν στο Twitter. Ωστόσο, πολλοί χρήστες του ιστότοπου αντιδρούν στα νέα της πώλησης ανακοινώνοντας ότι θα διαγράψουν τους λογαριασμούς τους.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

Η πρώτη σταρ υψηλού προφίλ που είπε ότι θα εγκαταλείψει την πλατφόρμα ήταν η Αγγλίδα ηθοποιός και παρουσιάστρια Τζαμίλα Τζαμίλ, η οποία είπε ότι φοβάται πώς θα αλλάξει το περιβάλλον υπό την ιδιοκτησία του Μασκ.

Εν τω μεταξύ, υπήρξαν κάποιοι που, ενώ επέκριναν τον Μασκ, δεσμεύτηκαν να παραμείνουν στην πλατφόρμα για να «παραμείνουν στον αγώνα». Άλλοι είδαν τους λογαριασμούς τους να επανενεργοποιούνται μετά την απαγόρευση λόγω παραβίασης κανόνων όταν το Twitter ανήκε στον Τζακ Ντόρσεϊ.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Εϊζέλια Μπανκς και ο πολιτικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον επέστρεψαν στον ιστότοπο, στον οποίο δεν μπορούσαν να κάνουν δημοσιεύσεις.

We’re back. — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 25, 2022

Ο Ice Cube – ο οποίος έχει περιορισμούς στον λογαριασμό του – εξέφρασε την ικανοποίησή του που το Twitter έχει νέο ιδιοκτήτη, γράφοντας: «Επιτέλους ελεύθερος! [Ίλον Μασκ] βγάλε το shadow ban φίλε μου…» ( πρακτική αποκλεισμού ή μερικού αποκλεισμού ενός χρήστη ή του περιεχομένου του).

Free at last! @elonmusk take off my shadow ban homie… — Ice Cube (@icecube) April 25, 2022

Η Τζαμίλα Τζαμίλ ανακοίνωσε αμέσως τα σχέδιά της να εγκαταλείψει τον ιστότοπο, στέλνοντας ένα τελευταίο μήνυμα στους ακόλουθούς της, το οποίο περιελάμβανε τέσσερις φωτογραφίες της με τον σκύλο της.

Ah he got twitter. I would like this to be my what lies here as my last tweet. Just really *any* excuse to show pics of Barold. I fear this free speech bid is going to help this hell platform reach its final form of totally lawless hate, bigotry, and misogyny. Best of luck. ❤️ pic.twitter.com/fBDOuEYI3e — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) April 25, 2022

Η ηθοποιός Μία Φάροου δημοσίευσε ένα tweet, το οποίο έκτοτε διαγράφηκε: «Λοιπόν, αν το Twitter γίνει ακόμα πιο τοξικό – με ψέματα τύπου Τραμπ και όλο το μίσος – θα ληφθεί λιγότερο σοβαρά υπόψη και άνθρωποι σαν εμένα θα αποτραβηχθούν – για την ειρήνη του μυαλού».

Αφού δέχθηκε κριτική από τους ακόλουθούς της, η Φάροου φάνηκε να άλλαξε γνώμη, ζητώντας από τον Μασκ να «κρατήσει το Twitter αντάξιο των προηγούμενων επιτευγμάτων του και των νομοταγών ανθρώπων παντού».

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Succession» Τζ. Σμιθ Κάμερον υπονόησε ότι θα στραφεί σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης λόγω της εξαγοράς του Twitter από τον Ίλον Μασκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

«Έτοιμος κανείς να βρούμε άλλο φόρουμ που δεν είναι του Μασκ, χωρίς παραπληροφόρηση και συνεχή ροή αφιλτράριτου μίσους;»

Η Έιμι Σισκάιντ ακτιβίστρια για τις ελευθερίες, τα δικαιώματα των γυναικών και της LGBTQ κοινότητας και συγγραφέας του «The List: A Week-by-Week Reckoning of Trump’s First Yea» είπε ότι θα είναι διαθέσιμη για επικοινωνία μέσω Facebook «μέχρι να έρθει κάτι καλύτερο».

Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασής της να αποχωρήσει από το Twitter, έγραψε: «Οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχω εδώ πηγαίνει κατευθείαν στον πλουτισμό ενός ανθρώπου, ο οποίος νομίζω ότι είναι απολύτως απαίσιος».

Η συγγραφέας πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή δεν είναι πλέον μια δημόσια εταιρεία. Κάθε ανάρτηση που κάνετε εδώ είναι δωρεάν περιεχόμενο για να πλουτίσετε έναν άνθρωπο, τον Ίλον Μασκ. Ελέγχει απόλυτα και δεν απαντά σε κανέναν. Δεν τον βλέπω ως ψυχικά σταθερό άτομο».