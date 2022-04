Η ξεχωριστή εμφάνιση του Sting στο Πάνθεον του Παρισιού

Το Πάνθεον του Παρισιού (Panthéon-Centre des Monuments Nationaux) ανήκει μέσα στα σημαντικά εθνικά μνημεία της Γαλλίας. Πρόκειται για ένα κτίσμα στο Quartier latin της πόλης. Αρχιτεκτονικά αποτελεί ένα πρώιμο παράδειγμα νεοκλασικισμού, με πρόσοψη που έχει ως πρότυπο το Πάνθεον της Ρώμης. Χτίσθηκε αρχικώς ως ναός αφιερωμένος στην Αγία Γενοβέφα (Ζενεβιέβ), την πολιούχο των Παρισίων, με σκοπό να φιλοξενήσει τη λειψανοθήκη με το λείψανό της.

Ωστόσο, μετά από πολλές τροποποιήσεις, χρησιμεύει σήμερα ως ένα μη θρησκευτικό μαυσωλείο που περιέχει τα λείψανα διακεκριμένων Γάλλων πολιτών (και μερικών αλλοεθνών). Ανάμεσα σε άλλους, εκεί φυλάσσονται τα λείψανα του Βολταίρου, του Ζαν Ζακ Ρουσσώ, του Βίκτωρος Ουγκώ, του Εμίλ Ζολά, του Πιερ και της Μαρίας Κιουρί και του Αλέξανδρου Δούμα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Σε αυτόν τον σπουδαίο χώρο κλήθηκε ο Sting να παίξει ζωντανά με τους μουσικούς του, για μια μαγνητοσκόπηση μισής ώρας χωρίς κοινό στις 6 Οκτωβρίου 2021, μόνο για τηλεοπτική μετάδοση. Στο σέτλιστ συμπεριλαμβάνονται γνωστά τραγούδια του καλλιτέχνη: “Shape of My Heart”, “Fragile”, “Message in a Bottle”, “If It’s Love”, “Rushing Water”, “For Her Love”, “The Bridge” καθώς και μια ωραία διασκευή του “(Sittin’ On) The Dock of the Bay” του Otis Redding.

Στο μεταξύ, αυτό το καλοκαίρι, την περίοδο μεταξύ 3-18 Ιουνίου, ο Sting επιστρέφει στο Las Vegas με μια ακόμη σειρά εμφανίσεων στο Colosseum του περίφημου Caesars Palace.

