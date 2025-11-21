BBC: Πώς το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία μπορεί να μην ευνοεί απολύτως την Ρωσία – Οι συμβιβασμοί που καλούνται να κάνουν Κίεβο και Μόσχα

Την Πέμπτη, αντιπροσωπεία του αμερικανικού Πενταγώνου πήγε στην Ουκρανία και παρουσίασε στον Πρόεδρο Ζελένσκι το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια μέρα, στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, ο Πρόεδρος Πούτιν εμφανίστηκε με στρατιωτική στολή να συζητεί με τους αρχηγούς του στρατού του για τη συνέχιση των εχθροπραξιών.

«Έχουμε τα καθήκοντά μας, τους στόχους μας», δήλωσε ο ηγέτης του Κρεμλίνου. «Ο κύριος στόχος είναι η άνευ όρων επίτευξη των στόχων της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Η εφημερίδα Izvestia χαρακτήρισε την επίσκεψη του Προέδρου Πούτιν σε ένα διοικητήριο «σήμα προς την Αμερική ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για την Ουκρανία, αλλά με τους όρους της Ρωσίας».

Το ειρηνευτικό σχέδιο έχει διαρρεύσει σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι «δεν έχει λάβει τίποτα επίσημο» από την Ουάσινγκτον. Πάντως, σύμφωνα με το BBC, η πρόταση Τραμπ έχει ερμηνευθεί ευρέως ως ευνοϊκή για τους όρους ειρήνης της Ρωσίας.

Οι επαφές Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι

Επιπλέον, το σχέδιο που δημοσιεύθηκε εμφανίστηκε μετά την επίσκεψη του απεσταλμένου του Προέδρου Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στην Αμερική. Ο Ντμίτριεφ συμμετείχε σε τριήμερες συζητήσεις στο Μαϊάμι με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τα σχέδια της ειρηνευτικής πρότασης που έχουν διαρρεύσει, η Ουκρανία θα παραχωρήσει στη Ρωσία τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μειωθούν σε μέγεθος και η Ουκρανία θα δεσμευτεί να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Το Κρεμλίνο δεν επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της πρότασης, αλλά συμβουλεύει το Κίεβο να αποδεχτεί τους όρους. Εντωμεταξύ ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να δεχτεί το σχέδιο ως την ερχόμενη Πέμπτη, και ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να κάνει οδυνηρές επιλογές, που θα αφορούν την αξιοπρέπειά της.

«Η αποτελεσματική δράση του ρωσικού στρατού θα πρέπει να πείσει τον Ζελένσκι και το καθεστώς του ότι είναι καλύτερο να συνάψουν συμφωνία και να το κάνουν τώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Προέδρου Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης του Κρεμλίνου.

«Όλοι πίστευαν ότι η ιδέα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας είχε βυθιστεί σε ένα βάλτο», έγραψε η ρωσική εφημερίδα Moskovsky Komsomolets. «Αλλά ξαφνικά, ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε από αυτό το βάλτο με ένα νέο, ή μάλλον ένα «παλιό νέο» ειρηνευτικό σχέδιο, που θυμίζει κάπως τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας. Πόσο μακριά και για πόσο καιρό θα πετάξει αυτός ο πύραυλος; Θα συντριβεί, σαμποταρισμένος από την Ευρώπη και το Κίεβο; Ακόμα και αν η εκτόξευση είναι μια ψευδής εκκίνηση, είναι απίθανο να αλλάξει τη γενική τάση. Η ισορροπία δυνάμεων μετατοπίζεται υπέρ της Ρωσίας», γράφει η ρωσική εφημερίδα.

Πιέσεις και στην Ρωσία

Αλλά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, και η Ρωσία βρίσκεται υπό πίεση. Από την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, όχι μόνο ο ρωσικός στρατός έχει υποστεί τεράστιες απώλειες στο πεδίο της μάχης, αλλά και η οικονομία της χώρας κλονίζεται. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρωσίας αυξάνεται, ενώ τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μειώνονται.

«Η βιομηχανία της Ρωσίας βρίσκεται κάπου μεταξύ στασιμότητας και παρακμής», έγραψε η εφημερίδα Nezavisimaya Gazeta.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν οι οικονομικές πιέσεις θα αλλάξουν τους υπολογισμούς του Προέδρου Πούτιν και θα τον πείσουν ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τερματίσει τη λεγόμενη ειδική επιχείρηση: ακόμη και με όρους που πολλοί πιστεύουν ότι ευνοούν τη Μόσχα. Πολλοί, αλλά όχι όλοι, σημειώνει το BBC.

Ορισμένα στοιχεία του ειρηνευτικού σχεδίου δεν έχουν γίνει δεκτά με ενθουσιασμό στην Ρωσία. Ορισμένες αναφορές υποδηλώνουν ότι στην Ουκρανία θα μπορούσαν να προσφερθούν εγγυήσεις ασφάλειας με βάση το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αυτό θα μπορούσε να δεσμεύσει τους δυτικούς συμμάχους να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση κατά της διατλαντικής κοινότητας στο σύνολό της και να προκαλέσει μια συνδυασμένη στρατιωτική αντίδραση.

«Αυτό σημαίνει, στην ουσία, την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ», έγραψε η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets, «μόνο που δεν θα υπάρξει ανάπτυξη βάσεων και όπλων στο έδαφός της».

Οι πλήρεις λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Ίσως να εισερχόμαστε σε μια άλλη περίοδο έντονης διπλωματίας. Προς το παρόν, όμως, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνεχίζεται.