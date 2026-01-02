Αργεντινή: Ο Μιλέι θέλει να ιδρύσει συμμαχία που θα καταπολεμήσει «τον καρκίνο του σοσιαλισμού» και τη woke ιδεολογία

Σύνοψη από το

  Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δήλωσε πως συνεργάζεται με άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής για να σχηματιστεί συμμαχία που «θα αγκαλιάζει τις ιδέες της ελευθερίας» και θα καταπολεμά «τον καρκίνο του σοσιαλισμού».
  • Η υπό διαμόρφωση συμμαχία περιλαμβάνει δέκα χώρες και στοχεύει να συγκρουστεί «με τον καρκίνο του σοσιαλισμού σε όλες τις διαφορετικές μορφές του, είτε πρόκειται για τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα είτε για την ιδεολογία ‘woke’».
  • Ο Μιλέι επιδιώκει προσεγγίσεις με ηγέτες κρατών της Λατινικής Αμερικής, όπως ο Σαντιάγο Πένια και ο Ναγίμπ Μπουκέλε, ενώ έχει εκφράσει τη βούλησή του για συμμαχίες και με διεθνείς ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δήλωσε πως συνεργάζεται με άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής για να σχηματιστεί συμμαχία που «θα αγκαλιάζει τις ιδέες της ελευθερίας» και θα καταπολεμά «τον καρκίνο του σοσιαλισμού».

«Δεν του έχουμε δώσει όνομα ακόμη, αλλά υπάρχει ομάδα δέκα χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και με τις οποίες θα συνεχίσουμε να προχωράμε», είπε ο ακραίος φιλελεύθερος αρχηγός του κράτους, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες χώρες αναφερόταν, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξής του στο CNN.

Ο πρόεδρος Μιλέι επιδιώκει η συμμαχία αυτή να συγκρουστεί «με τον καρκίνο του σοσιαλισμού σε όλες τις διαφορετικές μορφές του, είτε πρόκειται για τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα είτε για την ιδεολογία ‘woke’».

Τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι επιδώκει προσεγγίσεις με ηγέτες κρατών της Λατινικής Αμερικής όπως ο πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ονδούρας Νάσρι Ασφούρα

Εκτός της περιοχής, έχει εκφράσει επανειλημμένα τη βούλησή του να ενισχύσει ή να συνάψει συμμαχίες με ηγέτες όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

