Αργεντινή: Εκδίδεται στις ΗΠΑ επιχειρηματίας που συνδέεται με σκάνδαλο ναρκωτικών και χρηματοδότηση βουλευτή του Μιλέι

Την έκδοση του επιχειρηματία Φρεντ Ματσάδο στις Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν οι αρχές της Αργεντινής, έπειτα από σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας. Ο Ματσάδο καταζητείται από την αμερικανική δικαιοσύνη για φερόμενη εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Αργεντινή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προεκλογική περίοδος, ενώ αποκαλύφθηκε ότι ο επιχειρηματίας είχε στο παρελθόν χρηματοδοτήσει βουλευτή που ανήκει στο πολιτικό περιβάλλον του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Με ανακοίνωσή της, η προεδρία της Αργεντινής ζήτησε χθες Τρίτη την «άμεση εφαρμογή» των διαδικασιών έκδοσης, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που άνοιξε τον δρόμο για την παράδοση του Ματσάδο στις αμερικανικές αρχές.

Η έκδοση θα σήμαινε πως θα έφευγε από την Αργεντινή πρόσωπο που φέρνει σε δύσκολη θέση το πολιτικό στρατόπεδο του προέδρου Μιλέι. Το όνομά του δηλητηρίασε τις τελευταίες ημέρες την εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου: αποκαλύφθηκε ότι ο κ. Ματσάδο χρηματοδότησε το 2019 την εκστρατεία φιλελεύθερου οικονομολόγου και βουλευτή που έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο Μιλέι, του Χοσέ Λουίς Εσπέρτ.

Ο κ. Εσπέρτ, 63 ετών, που αναμενόταν να τεθεί στην κορυφή του ψηφοδελτίου της προεδρικής παράταξης ενόψει των εκλογών στην επαρχία-κλειδί Μπουένος Άιρες, παραδέχθηκε ότι έλαβε κεφάλαια από τον κ. Ματσάδο, αλλά επέμεινε πως αυτό συνέβη προτού μάθει τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη. Υπό πίεση της παράταξής του, αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά του, παρά την υποστήριξη του Χαβιέρ Μιλέι, που δηλώνει πεισμένος για την τιμιότητά του.

Ο κ. Ματσάδο, 57 ετών, κρατούμενος κατ’ οίκον στη Βιέντμα (νότια), καταζητείται από το 2021 από τη δικαιοσύνη στο Τέξας για «παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας» σχετιζόμενες με «διεθνή συνωμοσία για τη διακίνηση ναρκωτικών».

Ο ενδιαφερόμενος ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, διατείνεται πως έχει μπει στο στόχαστρο επειδή ιδιωτικά αεροσκάφη εταιρείας του χρησιμοποιήθηκαν από άλλους για παράνομους σκοπούς.

Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό χθες, είπε πως συνάντησε τον κ. Εσπέρτ «τυχαία, το 2019». «Μου άρεσαν αυτά που έλεγε, και τον βοήθησα όταν μου ζήτησε ένα χέρι»: κατέβαλε 150.000 δολάρια για να αμειφθεί Αμερικανός πολιτικός σύμβουλος ο οποίος πήγε στην Αργεντινή και είχε συμβολή στην εκστρατεία του.

Κατόπιν, ανέφερε, υπέγραψαν συμβόλαιο και έδωσε 200.000 δολάρια το 2020 στον κ. Εσπέρτ διότι παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεταλλευτική εταιρεία του.

Σε χωριστή εξέλιξη, εισαγγελέας άρχισε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του κ. Εσπέρτ για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος, κατόπιν προσφυγής του Χουάν Γκραβόις, βουλευτή και πολιτικού της αριστεράς, σύμφωνα με την εφημερίδα La Nación.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

