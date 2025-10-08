Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1827: Ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερρίκο Δεριγνύ, Εδουάρδο Κόδριγκτον και Λογγίνο Χέυδεν κατατροπώνει τον τουρκοαιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. (Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου)

Ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερρίκο Δεριγνύ, Εδουάρδο Κόδριγκτον και Λογγίνο Χέυδεν κατατροπώνει τον τουρκοαιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. (Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου) 1838: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνύκα την περίφημη ομιλία του «Παραινέσεις προς τη νέα γενιά».

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνύκα την περίφημη ομιλία του «Παραινέσεις προς τη νέα γενιά». 1962: Διαρρέει στον αμερικανικό Τύπο υπόμνημα του Τσέστερ Μπόουλς, συμβούλου του προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι σε θέματα υπανάπτυκτων χωρών, στο οποίο γίνεται λόγος για κακοδιαχείριση της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα. Το υπόμνημα, στο οποίο συνιστώνται τρόποι κατανομής της αμερικανικής βοήθειας σε τέσσερις κατηγορίες χωρών, προκαλεί αναστάτωση στην Ελλάδα.

Διαρρέει στον αμερικανικό Τύπο υπόμνημα του Τσέστερ Μπόουλς, συμβούλου του προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι σε θέματα υπανάπτυκτων χωρών, στο οποίο γίνεται λόγος για κακοδιαχείριση της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα. Το υπόμνημα, στο οποίο συνιστώνται τρόποι κατανομής της αμερικανικής βοήθειας σε τέσσερις κατηγορίες χωρών, προκαλεί αναστάτωση στην Ελλάδα. 1973: Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μία προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, οκτώ μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μία προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, οκτώ μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980: Ο Μπομπ Μάρλεϊ καταρρέει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σ’ όλο τον κόσμο, θα πεθάνει επτά μήνες αργότερα.

Ο Μπομπ Μάρλεϊ καταρρέει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σ’ όλο τον κόσμο, θα πεθάνει επτά μήνες αργότερα. 1987: Θεμελιώνεται το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Θεμελιώνεται το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. 1991: Η Κροατία και η Σλοβενία ψηφίζουν τη διακοπή των συνταγματικών τους σχέσεων με τη Γιουγκοσλαβία.

Η Κροατία και η Σλοβενία ψηφίζουν τη διακοπή των συνταγματικών τους σχέσεων με τη Γιουγκοσλαβία. 1998: Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο, τον Ζοζέ Σαραμάγκου.

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο, τον Ζοζέ Σαραμάγκου. 2001: Ένα δικινητήριο Τσέσνα και ένα αεροσκάφος της Scandinavian Airlines System (SAS) συγκρούονται υπό πυκνή ομίχλη κατά τη διάρκεια απογείωσης από το Μιλάνο της Ιταλίας, με απολογισμό 118 νεκρούς.

Ένα δικινητήριο Τσέσνα και ένα αεροσκάφος της Scandinavian Airlines System (SAS) συγκρούονται υπό πυκνή ομίχλη κατά τη διάρκεια απογείωσης από το Μιλάνο της Ιταλίας, με απολογισμό 118 νεκρούς. 2005: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ χτυπά το Κασμίρ, με απολογισμό πάνω από 86.000 νεκρούς, 69.000 τραυματίες και 2.800.000 άστεγους.

Γεννήσεις

1927: Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας. («Το Τρίτο Στεφάνι») (Θαν. 25/8/1988)

Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας. («Το Τρίτο Στεφάνι») (Θαν. 25/8/1988) 1949: Σιγκούρνι Γουίβερ, Αμερικανίδα ηθοποιός

Σιγκούρνι Γουίβερ, Αμερικανίδα ηθοποιός 1952: Τάκης Κορωναίος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής

Τάκης Κορωναίος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής 1958: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019. 1970: Ματ Ντέιμον, Αμερικανός ηθοποιός.

Ματ Ντέιμον, Αμερικανός ηθοποιός. 1983: Άννα Πολλάτου, Ελληνίδα αθλήτρια (Θαν. 17/5/2014)

Άννα Πολλάτου, Ελληνίδα αθλήτρια (Θαν. 17/5/2014) 1985: Bruno Mars, Αμερικανός τραγουδιστής

Bruno Mars, Αμερικανός τραγουδιστής 1988: Κωνσταντίνος Κουφός, Έλληνας τραγουδιστής

Θάνατοι