Αμερικανικές εκλογές 2024: Πώς αντέδρασε η διεθνής κοινότητα στην επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να κηρύσσει τη νίκη του, μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό στη Φλόριντα, λέγοντας στους υποστηρικτές του ότι πέτυχαν «το απίστευτο», η διεθνής κοινότητα προχώρησε σε ανακοινώσεις και δηλώσεις, χαιρετίζοντας την επιστροφή του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται ότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι της Κάμαλα Χάρις, κατακτώντας -όπως φαίνεται- όλες τις «swing states».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Η ηγεσία του θα είναι και πάλι κλειδί για να διατηρήσουμε τη Συμμαχία μας ισχυρή. Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί του για την προώθηση της ειρήνης μέσω της ισχύος μέσω του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Ρούτε στο X.

«Ας εργαστούμε μαζί για μια διατλαντική εταιρική σχέση που συνεχίζει να αποδίδει στους πολίτες μας», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Στη δήλωση συγχαρητηρίων, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι αναμένει να συνεργαστεί ξανά με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ «για την προώθηση μιας ισχυρής διατλαντικής ατζέντας».

