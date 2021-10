Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του ’80

Για πολλά χρόνια η μουσική της δεκαετίας του ’80 ήταν κάπως παρεξηγημένη. Ίσως επειδή ήταν η επόμενη από δύο πολύ δημιουργικές μουσικά δεκαετίες, εκείνες του ’60 και του ’70.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ίσως επειδή το punk και τα παράγωγά του, που κυρίως εμφανίσθηκαν στο δεύτερο ήμισυ των seventies, δεν ήταν και η πιό… εύπεπτη μουσική κληρονομιά για την δεκαετία του ’80.

Ίσως επειδή η ευρεία χρήση των συνθεσάϊζερς, που τα πρώτα χρόνια των eighties δεν ήταν και πολύ εξελιγμένα ακόμα, από πλευράς ποιότητας και μουσικότητας των ήχων, να ξένιζε στα αυτιά όσων είχαν συνηθίσει τους πιο φυσικούς και αναλογικούς ήχους από τα προηγούμενα έτη.

Παρόλα αυτά όσοι την έζησαν την δεκαετία του ’80 και προφανώς τότε ήσαν νέοι, σήμερα την νοσταλγούν και αναθεωρούν, θεωρώντας ότι ίσως να μην ήταν και τόσο χάλια, όσο επικρατούσε ως εντύπωση.

Οι 25 μεγαλύτερες επιτυχίες για τα χρόνια 1980-1989, χωρίς αξιολογική σειρά, είναι αυτές παρακάτω:

1. Physical – Olivia Newton-John

2. Bette Davis Eyes – Kim Carnes

3. Endless Love – Diana Ross & Lionel Richie

4. Every Breath You Take – The Police

5. I Love Rock & Roll – Joan Jett & The Blackhearts

6. Ebony And Ivory – Paul McCartney & Stevie Wonder

7. Billie Jean – Michael Jackson

8. Eye Of The Tiger – Survivor

9. Flashdance – What A Feeling – Irene Cara

10. Lady – Kenny Rogers

11. Say Say Say – Paul McCartney & Michael Jackson

12. Centerfold – The J. Geils Band

13. Call Me – Blondie

14. Like A Virgin – Madonna

15. (Just Like) Starting Over – John Lennon

16. When Doves Cry – Prince

17. Jump – Van Halen

18. Upside Down – Diana Ross

19. All Night Long (All Night) – Lionel Richie

20. Maneater – Daryl Hall & John Oates

21. Another Brick In The Wall (Part II) – Pink Floyd

22. Crazy Little Thing Called Love – Queen

23. Total Eclipse Of The Heart – Bonnie Tyler

24. Down Under – Men At Work

25. That’s What Friends Are For – Dionne Warwick & Friends