Αυστραλία: Εμπρησμός σε συναγωγή στη Μελβούρνη – Αναζητούνται οι δύο δράστες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δυο πρόσωπα αναζητούνται στην Αυστραλία για εμπρησμό σε συναγωγή της Μελβούρνης πριν από το ξημέρωμα της Παρασκευής (6/12), ανακοίνωσε η αστυνομία, ενέργεια που καταδίκασε αμέσως ο πρωθυπουργός του κράτους της Ωκεανίας, ενώ σύμφωνα με τις αρχές δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό.

Η πυρκαγιά, για την οποία διενεργείται έρευνα, εκδηλώθηκε στις 04:10 (τοπική ώρα· 19:10 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας) στη συναγωγή Αντάς Ισραέλ, σε νοτιοανατολικό προάστιο της Μελβούρνης, ανέφεραν οι υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Αυτόπτης μάρτυρας, που πήγε στη συναγωγή να προσευχηθεί, είπε πως είδε «δυο μασκοφόρους», ανέφερε ο Κρις Μάρεϊ, ερευνητής της αστυνομίας στην πολιτεία Βικτόρια, σε αστυνομικούς παρόντες στον τόπο του εγκλήματος.

Οι δυο ύποπτοι «κατά τα φαινόμενα περιέχυσαν εύφλεκτο υγρό κάποιου είδους» στον χώρο λατρείας και η συναγωγή κατόπιν «τυλίχτηκε στις φλόγες», πρόσθεσε.

«Θεωρούμε πως ήταν εμπρησμός» και μάλιστα «στοχευμένος». «Αυτό που δεν ξέρουμε είναι το γιατί», πρόσθεσε ο κ. Μάρεϊ.

Η αστυνομία αναζητεί τους εμπρηστές για να τους συλλάβει και θα αυξήσει τις περιπολίες της, πρόσθεσε.

«Κανένας δεν τραυματίστηκε», αλλά «η συναγωγή υπέστη μεγάλες ζημιές», σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αστυνομίας της πολιτείας.

Τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν τις προσπάθειες πυροσβεστών να σβήσουν τις φλόγες.

