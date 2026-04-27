Νέο τροχαίο στην Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με τρείς τραυματίες – Δείτε φωτογραφίες και video

Τρίτο τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκε στο Νομό Ευβοίας από τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, με τρία άτομα να νοσηλευόνται τραυματισμένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online το μεσημέρι της Κυριακής 26 Απριλίου σημειώθηκε σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα αναμεσά τους και μια γυναίκα.

Στο σημείο της σύγκρουσης στην περιοχή του κόμβου της Δροσιάς στο Δήμο Χαλκιδέων έφτασαν άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες 51, 65, και 30 ετών στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στο ένα όχημα επέβαινε και άλλος άνδρας ο οποίος όμως δεν τραυματίστηκε.

