Σάλος με καθηγητή του Κολούμπια: Κάνω τακτικά ηρωίνη για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ο Carl Hart είναι καθηγητής ψυχολογίας και νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Οι δηλώσεις του καθηγητή του κορυφαίου Πανεπιστημίου έχουν προκαλέσει σάλο. Είναι πρόεδρος στο τμήνα Ψυχιατρικής και... λατρεύει την ηρωίνη - όχι μόνο ως αντικείμενο επιστημονικής αναζήτησης αλλά και ως ουσία για προσωπική χρήση.

Σε ηλικία 54 ετών, ο παντρεμένος πατέρας τριών παιδιών έχει χρησιμοποιήσει μικρές ποσότητες ηρωίνης για έως και 10 συνεχόμενες ημέρες και την απολάμβανε, ακόμα κι αν, όπως γράφει στο νέο του βιβλίο «Χρήση ναρκωτικών για ενήλικες: Chasing Liberty in the Land of Fear", έχει βιώσει ήπια συμπτώματα στέρησης 12 έως 16 ώρες μετά την τελευταία δόση. Αλλά, όπως το βλέπει εκείνος, η δυσφορία είναι μια αξιόλογη ανταλλαγή.

«Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που απολαμβάνω περισσότερό από ότι μερικές γραμμές δίπλα στο τζάκι στο τέλος της ημέρας», γράφει, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία τον αφήνει «αναζωογονημένο» και «έτοιμο να αντιμετωπίσει άλλη μια μέρα».

Ο Χαρτ, ο οποίος μελετά τις επιδράσεις των ψυχοδραστικών φαρμάκων στον άνθρωπο, θεωρεί ότι η χρήση του ναρκωτικού είναι «τόσο λογική όσο η χρήση αλκοόλ.

"Όπως οι διακοπές, το σεξ και οι τέχνες, η ηρωίνη είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιώ για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής" τονίζει.

Ο λόγος για τον οποίο ομολόγησε την χρήση ναρκωτικών δημόσια είναι για να υποστηρίξει την αποποινικοποίηση της κατοχής ψυχαγωγικών ναρκωτικών.

Το βιβλίο υποστηρίζει την υπόθεση «ότι η δαιμονοποίηση της χρήσης ναρκωτικών - όχι τα ίδια τα ναρκωτικά - [υπήρξε] μια τεράστια μάστιγα για την Αμερική, ιδίως για την ενίσχυση του διαρκούς διαρθρωτικού ρατσισμού αυτής της χώρας», σύμφωνα με τον εκδότη.

Ο Χαρτ είπε στο Insider ότι ελπίζει να δει τον Πρόεδρο Μπάιντεν να εργάζεται για την ομοσπονδιακή ρύθμιση και την αδειοδότηση της χρήσης ουσιών.

Και, με τη λογική του καθηγητή, εάν οι άνθρωποι πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ναρκωτικές ουσίες, πρέπει τουλάχιστον να το κάνουν με ασφάλεια.

"Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε οπιοειδή, μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ ως φόντο ... [ο συνδυασμός] αυξάνει την πιθανότητα αναπνευστικών προβλημάτων και θανάτου" σχολίασε.

Δεν είναι μόνο η ηρωίνη που κρατά τον Χαρτ ισορροπημένο, ισχυρίζεται. Ο καθηγητής είναι επίσης οπαδός των επιδράσεων που προκαλούνται από το MDMA (γνωστότερο ως Molly ή έκσταση) και τη μεθαμφεταμίνη (ένα φάρμακο που έχει προκαλέσει τους περισσότερους θανάτους από υπερβολική δόση σχεδόν στις μισές ΗΠΑ, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων). Περιγράφοντας το MDMA, ανέφερε "μου δημιούργησε έντονα συναισθήματα ευχαρίστησης, ευγνωμοσύνης και ενέργειας. Θέλω απλώς να αναπνεύσω βαθιά και να το απολαύσω. Η απλή αναπνοή μπορεί να είναι εξαιρετικά ευχάριστη".

Πηγή: NY POST