Εικόνες με μετανάστες που δίνουν μάχη για μία σακούλα με τρόφιμα, αλλά και είδη προσωπικής υγιεινής από το ξενοδοχείο στο Κρανίδι φιλοξενεί το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το AFP, φαίνονται οι αιτούντες άσυλο να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο για μια σακούλα με τρόφιμα από το κλιμάκιο ειδικής ομάδας που διανέμει φαγητό στη δομή.

Δείτε το βίντεο από το AFP:

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV