«Το τουρκικό πλοίο, φορτωμένο με όπλα και πυρομαχικά που έδεσε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Τρίπολης καταστράφηκε», ανέφερε το κέντρο Τύπου του LNA, σύμφωνα με το El Arabiya.

Ο ειδικός εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη επιβεβαίωσε την επίθεση στο λιμάνι της Τρίπολης, αλλά δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα, πάντως, με βίντεο που έχει ανέβει στα social media και αναπαράχθηκε από τον λογαριασμό Conflict News στο twitter ο έντονος μαύρος καπνός στο λιμάνι της Τρίπολης προέρχεται από κάποιο σημείο του λιμανιού και όχι από το πλοίο.

Μέχρι στιγμής, πάντως, λεπτομέρειες για την επίθεση στο λιμάνι της Τρίπολης δεν έχουν γίνει γνωστές από επίσημα χείλη.

VIDEO: Footage from the area appears to show that an area of the dock itself is burning, not a ship.https://t.co/qAAIkz1Ahl