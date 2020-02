Αποκλεισμένη η περιοχή στο νότιο Λονδίνο όπου ένας άνδρας εξουδετερώθηκε από αστυνομικούς. Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε πολυσύχναστο δρόμο του Στρέιθαμ και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον πυροβόλησαν.

#BREAKING: Man shot dead by police in streatham, London following a stabbing. pic.twitter.com/QPdVNKqrBW