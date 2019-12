Ένας ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών ταρακούνησε αρκετές πόλεις στις Φιλιππίνες. Το βίντεο από το ξενοδοχείο Marco Polo Hotel στην πόλη Νταβάο, δείχνει τους ανθρώπους που βρίσκονται στο εστιατόριο να τρέχουν, ενώ τα φώτα κουνιούνται.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 56 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Νταβάο και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 53 χιλιόμετρα.

WATCH: A powerful quake was felt at Marco Polo Hotel in Davao City on Sunday. | Video courtesy of Vberni Regalado pic.twitter.com/U7zJt8wfu1