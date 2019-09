Ο έφηβος, αφού κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, «παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τα πέντε μέλη της οικογένειάς του στην κατοικία τους», έγραψε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λάιμστοουν.

«Βοηθά αυτή τη στιγμή τους ερευνητές να εντοπίσουν το όπλο, ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, το οποίο είπε ότι πέταξε εκεί κοντά», διευκρίνισαν οι Αρχές.

Η αστυνομία είχε αναφέρει αρχικά πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και πως άλλοι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο τελευταίοι υπέκυψαν στα τραύματά τους τις επόμενες ώρες.

Ridge Rd. where this is happening is just about a football field away from the Elkmont Volunteer Fire Department. A few minutes ago a fire truck headed down Ridge Rd. @waff48 pic.twitter.com/wT1dDpW9EV