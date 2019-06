Σε ηλικία 73 ετών πέθανε ο ηθοποιός Μπίλι Ντράγκο, έπειτα από επιπλοκές από εγκεφαλικό.

Ο σταρ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τους ρόλους των κακών και των γκάνγκστερ, όπως στους "Αδιάφθορους" του Μπράιαν Ντε Πάλμα όπου υποδύθηκε το πρωτοπαλίκαρο του Αλ Καπόνε ή στoν "Σιωπηλό Καβαλάρη" του Κλιντ Ίστγουντ.

Γεννήθηκε στο Κάνσας ενώ ο πατέρας του που ήταν ηθοποιός και σκηνοθέτης φέρεται να είχε ινδιάνικες ρίζες. Ξεκίνησε ως κασκαντέρ και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο.

Στη μακρόχρονη καριέρα του πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 100 ταινίες αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές.

Είχε ρόλους σε τρεις ταινίες του Τσακ Νόρις, ενώ είχε ειδική συμμετοχή και στο βιντεοκλίπ του Μάικλ Τζάκσον το 2001 στο τραγούδι "You Rock My World" αλλά και στο μουσικό βίντεο των Mike and the Mechanics "Silent Running (on Dangerous Ground)".