«Τρώγαμε σοκολάτες γάλακτος κάθε βράδυ μέχρι που μάθαμε πόση ζάχαρη περιείχαν» – Πώς ένα ζευγάρι βελτίωσε την υγεία του

Η Vicki και ο Rob συνήθιζαν να τρώνε έως και δύο σοκολάτες γάλακτος ο καθένας κάθε βράδυ. Όταν όμως άκουσαν μια απλή συμβουλή από τον διάσημο Βρετανό επιδημιολόγο Tim Spector και έμαθαν την αλήθεια για την υψηλή περιεκτικότητα της σοκολάτας γάλακτος σε ζάχαρη από την γιατρό Dr. Kandi Ejiofor, αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό. Η αλλαγή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για το βάρος και τη συνολική υγεία τους.

Έτρωγαν σοκολάτες γάλακτος κάθε βράδυ – Η προειδοποίηση γιατρού για τη ζάχαρη

Η σοκολάτα είναι για πολλούς η αγαπημένη καθημερινή απόλαυση. Όμως η επιλογή ανάμεσα στη σοκολάτα γάλακτος και τη μαύρη σοκολάτα μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά στην υγεία απ’ ό,τι φαντάζεστε, όπως δείχνει η ιστορία ενός ζευγαριού που βελτίωσε την υγεία του σε λίγες μόλις εβδομάδες.

Η Vicki και ο Rob, συμμετείχαν στην εκπομπή What Not to Eat του Channel 4, όπου μίλησαν για τις ανθυγιεινές διατροφικές του συνήθειες. Η καθημερινότητά τους ήταν γεμάτη από τρόφιμα με υψηλά λιπαρά και ζάχαρη, όπως brownies, στιγμιαία noodles και, φυσικά, μεγάλες ποσότητες σοκολάτας γάλακτος.

Ο καθηγητής Tim Spector, κορυφαίος Βρετανός επιδημιολόγος και ιδρυτής της διάσημης πλατφόρμας υγείας Zoe, τους έδωσε μια απλή αλλά καθοριστική συμβουλή: αν θέλουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη σοκολάτα χωρίς τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής ζάχαρης, πρέπει να κάνουν μια απλή αλλαγή και να στραφούν στη μαύρη σοκολάτα.

«Κάθε βράδυ, η Vicki και ο Rob έτρωγαν από δύο γιγαντιαίες σοκολάτες γάλακτος ο καθένας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επεξεργασμένο προϊόν (ultra-processed), που περιέχει μόνο 25% στερεά κακάο και υψηλή ποσότητα ζάχαρης», εξήγησε ο γιατρός.

Η αλήθεια για τη ζάχαρη στη σοκολάτα γάλακτος

Η Dr. Kandi Ejiofor, γενική γιατρός και ειδικός στην ιατρική του τρόπου ζωής (lifestyle medicine), αποκάλυψε στο ζευγάρι τα εξής: «Όταν τρώτε αυτές τις σοκολάτες γάλακτος, καταναλώνετε τουλάχιστον 100 γραμμάρια καθαρής ζάχαρης».

Το ζευγάρι έμεινε άναυδο και παραδέχτηκε ότι η σκέψη και μόνο αυτής της ποσότητας τους προκαλεί ναυτία. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι η σοκολάτα γάλακτος δεν είναι υγιεινή, υπάρχει συγκεκριμένος επιστημονικός λόγος που την αναζητάμε τόσο έντονα.

Γιατί η σοκολάτα γάλακτος προκαλεί εθισμό

Όπως εξήγησε ο καθηγητής:

Η σοκολάτα γάλακτος είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να είναι εξαιρετικά νόστιμη.

Ο τέλειος συνδυασμός λιπαρών και ζάχαρης ενεργοποιεί το κέντρο ανταμοιβής στον εγκέφαλο, ωθώντας μας να τρώμε όλο και περισσότερο.

Ωστόσο, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας: Όσο περισσότερο κακάο περιέχει μια σοκολάτα, τόσο λιγότερη ζάχαρη έχει.

Η δύναμη της μαύρης σοκολάτας

Οι δύο ειδικοί πρότειναν στο ζευγάρι να αντικαταστήσει τη σοκολάτα γάλακτος με μαύρη σοκολάτα. Μάλιστα, ο ιδρυτής της Zoe μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό δεδομένο: Αν επιλέξει κανείς μια μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο, θα πρέπει να φάει 31 ολόκληρες σοκολάτες για να πάρει την ίδια ποσότητα ζάχαρης που περιέχει μία και μόνο σοκολάτα γάλακτος.

Η μαύρη σοκολάτα προσφέρει μοναδικά οφέλη για την υγεία, καθώς είναι πλούσια σε:

Αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα.

Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που θωρακίζουν τον οργανισμό.

Πολύτιμα μέταλλα (όπως μαγνήσιο και σίδηρο).

«Το πλάνο μας είναι να τους απομακρύνουμε από τα ζαχαρούχα, υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα και να τους οδηγήσουμε στις ποιοτικές επιλογές», κατέληξε ο Tim Spector. Δοκιμάζοντας μαύρη σοκολάτα με 80% κακάο, το ζευγάρι δήλωσε ότι «θα μπορούσε να το συνηθίσει», αν και η εκδοχή με το 90% τους φάνηκε αρκετά πικρή στην αρχή.

Έκοψαν τη σοκολάτα γάλακτος για 6 εβδομάδες – Τι συνέβη στο σώμα τους

Έξι εβδομάδες αργότερα, ο καθηγητής δήλωσε ότι η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες του ζευγαριού τούς «μεταμόρφωσε ολοκληρωτικά». Ο Rob έχασε σχεδόν 6 κιλά και η Vicki περίπου 1,5 κιλό. Παρά το γεγονός ότι αρχικά εμφάνιζαν «ανησυχητικά επίπεδα φλεγμονής», ο Tim ανέφερε ότι οι δείκτες αυτοί έχουν πλέον μειωθεί κατακόρυφα, αποδεικνύοντας ότι το ζευγάρι έκανε καθημερινές, θετικές αλλαγές στην άλλοτε ανθυγιεινή διατροφή του.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της προόδου τους, ο Rob είπε στους ειδικούς:

«Από την πρώτη κιόλας μέρα, δεν είχαμε ούτε ένα κομμάτι από εκείνη τη [συνηθισμένη] σοκολάτα στο σπίτι. Την αντικαταστήσαμε κατευθείαν με σοκολάτα με 90% περιεκτικότητα σε κακάο».

Ο Tim αστειεύτηκε επισημαίνοντας ότι αυτή η κίνηση ήταν αρκετά «σκληροπυρηνική», με τον Rob να προσθέτει: «Δοκιμάσαμε μια σοκολάτα 80% την περασμένη εβδομάδα και μας φάνηκε πραγματικά πολύ γλυκιά».

Για όποιον άλλον θέλει να δοκιμάσει την ίδια προσέγγιση, ο καθηγητής πρότεινε: «Αν θέλετε να κάνετε μια μόνιμη αλλαγή στη διατροφή σας, πρέπει παρ’ όλα αυτά να νιώθετε ότι προσφέρετε μια επιβράβευση στον εαυτό σας. Και για τη Vicki και τον Rob, το 80% κακάο αποδείχθηκε το ιδανικό σημείο».