Γιατρός που έχασε έχασε 56 κιλά αποκαλύπτει: «Σταμάτησα να μετράω θερμίδες και άρχισα να ακούω το σώμα μου»

Στον κόσμο της ιατρικής, η γνώση είναι δύναμη, αλλά για έναν γιατρό, η θεωρία απείχε πολύ από την πράξη. Παρά την ιδιότητά του ως παθολόγος, το έντονο στρες και οι εξαντλητικοί ρυθμοί της εργασίας του, τον οδήγησαν στα 139 κιλά, καθιστώντας τον “αιχμάλωτο” των ίδιων των παθήσεων που καλούνταν να θεραπεύσει στους ασθενείς του.

Μέσα σε 18 μήνες, ο άνδρας κατάφερε να χάσει 56 κιλά και θεράπευσε πλήρως τα χρόνια νοσήματά του, όχι με ακραίες λύσεις, αλλά με την επιστημονική επαναπροσέγγιση της διατροφής και της άσκησης.

Γιατρός αποκαλύπτει πώς έχασε 56 κιλά με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής του

Το να γνωρίζεις τι είναι υγιεινό δεν σημαίνει πάντα ότι οι συνθήκες της ζωής σου επιτρέπουν να το ακολουθήσεις. Το άγχος, οι πολλές ώρες εργασίας και η συναισθηματική εξουθένωση (burnout) μπορούν αθόρυβα να κυριαρχήσουν. Ο Dr. Kevin Gendreau, ένας 38χρονος παθολόγος από το Fall River της Μασαχουσέτης, το βίωσε αυτό από πρώτο χέρι.

Παρά το γεγονός ότι συμβούλευε τους ασθενείς του για τους κινδύνους της παχυσαρκίας, η συναισθηματική υπερφαγία έγινε ο δικός του μηχανισμός άμυνας, με το βάρος του να αγγίζει τα 139 κιλά. Σήμερα, μοιράζεται το ταξίδι της μεταμόρφωσής του και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που τον βοήθησαν να βελτιώσει την υγεία του.

Πώς το συναισθηματικό στρες πυροδότησε την αύξηση βάρους

«Η αύξηση του βάρους μου δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη», δήλωσε ο Gendreau στο Men’s Health. «Συνέβη σταδιακά, έπειτα από χρόνια συναισθηματικής πίεσης». Θυμάται πώς η διάγνωση του πατέρα του με ανίατο μελάνωμα κατά τη διάρκεια των σπουδών του, σηματοδότησε την έναρξη των ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών. Μέχρι τον θάνατο του πατέρα του, είχε ήδη πάρει 22 κιλά, βασιζόμενος σε τεράστια γεύματα γεμάτα υδατάνθρακες και επεξεργασμένα σνακ για παρηγοριά.

Η ιατρική σχολή και η ειδικότητα επιδείνωσαν τον κύκλο. Οι πολύωρες βάρδιες και η εξάντληση οδηγούσαν σε συνεχή τσιμπολογήματα αντί για δομημένα γεύματα. «Το μεγαλύτερο μέρος εκείνης της φάσης της ζωής μου έμοιαζε με λειτουργία επιβίωσης», αναφέρει. «Δεν ζούσα ουσιαστικά, απλώς προσπαθούσα να βγάλω τη μέρα».

Μέχρι την ηλικία των 27 ετών, ο άνδρας είχε εμφανίσει διαβήτη τύπου 2, υπνική άπνοια, υπέρταση, υψηλή χοληστερόλη και λιπώδη διήθηση στο ήπαρ. «Η ειρωνεία της κατάστασης ήταν προφανής. Συμβούλευα ασθενείς για την παχυσαρκία, ενώ πάλευα με αυτήν ο ίδιος. Ένιωθα ντροπή και απόγνωση», παραδέχεται.

Τι τον ώθησε να χάσει βάρος και να βελτιώσει την υγεία του

Το σημείο καμπής ήρθε όταν η αδερφή του, Rachel, διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών σε τελικό στάδιο, σε ηλικία μόλις 32 ετών. «Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να είμαι εκεί για τα παιδιά της, σωματικά και συναισθηματικά», δήλωσε. «Το αύριο δεν ήταν πια εγγυημένο». Ο θάνατός της τον ανάγκασε να αντιμετωπίσει τις δικές του επιλογές υγείας και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του.

Χρησιμοποιώντας την ιατρική του εκπαίδευση, ο Gendreau δημιούργησε ένα βιώσιμο πλάνο εστιασμένο στη διατροφή και την άσκηση. Στράφηκε σε μια διατροφή χαμηλών υδατανθράκων (low-carb) με ολόκληρες τροφές, δίνοντας προτεραιότητα στις πρωτεΐνες, τα καλά λιπαρά, τα λαχανικά πλούσια σε φυτικές ίνες και τα μούρα. «Σταμάτησα να μετράω θερμίδες και άρχισα να ακούω το σώμα μου», εξήγησε. «Έτρωγα μέχρι να νιώσω χορτάτος, όχι σκασμένος».

Ποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής τον βοήθησαν να χάσει 56 κιλά

Υιοθέτησε επίσης τη διαλείπουσα νηστεία καταναλώνοντας δύο έως τρία γεύματα μέσα σε ένα παράθυρο έξι ωρών. «Αυτό βοήθησε στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα και στη μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη», επισημαίνει ο ίδιος.

Η φυσική δραστηριότητα έγινε εξίσου σημαντική. Δεσμεύτηκε να κάνει 10.000–15.000 βήματα την ημέρα, εντάσσοντας την κίνηση στην καθημερινή του ρουτίνα. «Δεν ήταν κάτι ακραίο, αλλά σταθερό και αυτό έκανε όλη τη διαφορά».

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση και η βελτίωση της υγείας του

Σε διάστημα 18 μηνών, ο Gendreau έχασε 56 κιλά, πέφτοντας από τα 139 στα 83 κιλά. Παθήσεις όπως ο διαβήτης, η υπνική άπνοια, η λιπώδης διήθηση του ήπατος, η υπέρταση και η υψηλή χοληστερίνη υποχώρησαν πλήρως. «Η μεγαλύτερη μεταμόρφωση δεν ήταν σωματική. Ήταν ψυχολογική. Ένιωσα επιτέλους ξανά σε ισορροπία».

«Δεν μπορείς να αλλάξεις εάν μισείς τον εαυτό σου. Η πραγματική μεταμόρφωση έρχεται όταν πιστέψεις ότι σου αξίζει να νιώθεις καλύτερα».

Αναλογιζόμενος το ταξίδι του, τόνισε ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής παραμένουν ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη βελτίωση της μεταβολικής υγείας.

Σήμερα, είναι πιστοποιημένος γιατρός με εξειδίκευση στην ιατρική της παχυσαρκίας και έχει βοηθήσει πάνω από 3.000 ασθενείς. «Η απώλεια βάρους δεν αφορά τη δύναμη της θέλησης», είπε. «Αφορά τη βιολογία, το περιβάλλον, τη συμπόνια και τη θεραπεία».

Η συμβουλή του προς τους άλλους είναι απλή αλλά αποτελεσματική:

Ξεκινήστε με μικρά βήματα.

Μείνετε συνεπείς.

Βρείτε το κίνητρό σας (το δικό σας “γιατί”).

Όταν το κίνητρό σας είναι βαθύτερο από έναν αριθμό στη ζυγαριά, η πραγματική πρόοδος ακολουθεί.