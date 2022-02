Γενς Στόλτενμπεργκ: Σημαντικό να διατηρηθεί ο στενός συντονισμός ΝΑΤΟ-ΕΕ στο ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας

To θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της επικοινωνίας που είχαν το Σάββατο ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ σημείωσε ότι «είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο στενός συντονισμός μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ για τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κυρώσεων».

«Ενημέρωσα την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Οϋρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σχετικά με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική συσσώρευση και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Ρωσίας μέσα και γύρω από την Ουκρανία. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο στενός συντονισμός μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ για τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κυρώσεων» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Briefed European Commission President @vonderleyen on #Russia’s continued military build-up & destabilising actions in and around #Ukraine. Important to maintain close coordination between #NATO & the #EU on the next steps, including possible sanctions.

