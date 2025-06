Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Κικίλιας: «Η ναυτιλία μπορεί να ξαναδώσει όραμα και καλές δουλειές στους Έλληνες»

Για τη συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου, το ζήτημα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και τη στρατηγική για τους λιμένες μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στη δημοσιογράφο Βάσω Αγγελέτου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο υπουργός υπογράμμισε πως ο τομέας της ναυτιλίας προσφέρει «μοναδικές ευκαιρίες» και πολύ καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καλώντας τους νέους και τις οικογένειες να δουν σοβαρά τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι αδικία να μην στρέψει η ελληνική οικογένεια τον προσανατολισμό της στις ευκαιρίες που προσφέρει η ποντοπόρος ναυτιλία». Εκτίμησε δε πως πρόκειται για έναν τομέα που, μαζί με τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και το real estate, προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της χώρας.

Αναφορικά με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ο κ. Κικίλιας παραδέχθηκε πως την περίοδο 2017-2024 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 38%, κάτι που προκάλεσε δικαιολογημένη δυσφορία. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν παρενέβη με νομοθετικές απαγορεύσεις, αλλά προχώρησε σε στοχευμένες κινήσεις, όπως η μείωση των λιμενικών τελών, που οδήγησαν σε συγκράτηση τιμών, σημειώνοντας πως «στις τελευταίες 6-8 εβδομάδες δεν υπήρξε καμία αύξηση». Τόνισε ότι τα νησιά αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα και, παρά την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για πιο προσιτή ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Σχετικά με την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό των λιμένων, ανέφερε ότι αποτελεί στρατηγική απόφαση της κυβέρνησης να δημιουργηθούν υποδομές εφάμιλλες των σύγχρονων πλοίων και του ποιοτικού τουριστικού προϊόντος που θέλει να προσφέρει η χώρα. «Πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια – για τους πολίτες, τους εργαζόμενους και τους ταξιδιώτες», σημείωσε.

Όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση των υποδομών, ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε υπέρ των περιβαλλοντικών στόχων, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτοί δεν πρέπει να τίθενται σε βάρος της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. «Η ανταγωνιστικότητα φέρνει τη δυνατότητα να έχουμε πλοία, να έχουμε εταιρείες, και άρα τροφή στο τραπέζι για τους Έλληνες», είπε. Κλείνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι με τον σωστό προγραμματισμό, μέσα στην επόμενη πενταετία, η ναυτιλία μπορεί να ξαναδώσει διέξοδο, καλές δουλειές και όραμα στους Έλληνες.

