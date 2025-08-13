Κατώτατος μισθός: Νέα αύξηση το 2026 – Ποιοι θα είναι κερδισμένοι και ποια επιδόματα θα επηρεαστούν

Από την 1η Απριλίου 2026 αναμένεται εκτός μεγάλου απροόπτου να αυξηθεί εκ νέου ο κατώτατος μισθός των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Υπενθυμίζεται πως ο κατώτατος μισθός σήμερα ανέρχεται στα 880 ευρώ μεικτά ωστόσο το επόμενο έτος εκτιμάται πως θα αυξηθεί κατά 3,5% (ή κατά περίπου 31 ευρώ) , δηλαδή θα «σκαρφαλώσει» σχεδόν στα 911 ευρώ μεικτά ενώ ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ανέβει το 2027 στα 950 ευρώ μεικτά.

Σε κάθε περίπτωση μένει να φανεί τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εισήγησής του για τον κατώτατο μισθό σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα γίνει το επόμενο έτος. Και μετά την εξειδίκευση επί αυτού θα την κάνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τι θα ισχύσει για τις τριετίες

Μάλιστα κάθε τριετία (έως 3 συνολικά) προσθέτει 10% στον βασικό μισθό του εργαζομένου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ιδιαίτερα κερδισμένοι από τη νέα αναπροσαρμογή στον κατώτατο μισθό αναμένεται να είναι οι εργαζόμενοι που θα συμπληρώσουν τριετία καθώς φαίνεται πως θα δουν μια αύξηση άνω του 10% στις αποδοχές τους. Αυτό εκτιμάται πως αφορά περισσότερους από 200.000 νέους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Ενώ μια αύξηση της τάξεως του 13,5% ( ή αλλιώς 118,5 ευρώ σε μηνιαία βάση) φαίνεται πως θα δουν στις αποδοχές τους όσοι συμπληρώνουν τριετία και αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Με άλλα λόγια οι εν λόγω εργαζόμενοι αναμένεται να έχουν μεικτές αποδοχές που θα αγγίζουν ακόμη και τα 1.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προϋπηρεσία πριν από το 2012.

Οι κερδισμένοι

Αναλυτικά, από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού φαίνεται πως θα επωφεληθούν:

Οι πολίτες που δούλεψαν πριν από το 2012 και έχουν διατηρήσει την προϋπηρεσία τους.

Οι πολίτες που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης είτε με συνεχόμενη εργασία είτε με διακεκομμένη σε διαφορετικούς εργοδότες.

Όσοι προσληφθούν από το 2026 και μετά και αρχίζουν να «χτίζουν » δικαιώματα για τριετίες.

Ποια επιδόματα της ΔΥΠΑ θα αυξηθούν

Εάν λοιπόν επικρατήσει το σενάριο και αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κατά 3,5% τότε αντίστοιχα θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω και μια σειρά από επιδόματα της ΔΥΠΑ. Αναλυτικά αυτά προβλέπεται να είναι τα εξής:

Το επίδομα εργασίας: Αυτό είναι ίσο με το 50% επιδόματος ανεργίας.

Αυτό είναι ίσο με το 50% επιδόματος ανεργίας. Το επίδομα αποφυλακισμένων : Αυτό είναι ίσο με 15 ημερήσια επιδόματα.

: Αυτό είναι ίσο με 15 ημερήσια επιδόματα. Η ειδική παροχή μητρότητας : Aυτή είναι ίση με το κατώτατο μισθό,

: Aυτή είναι ίση με το κατώτατο μισθό, Το βοήθημα λήξης ανεργίας: Αυτό είναι ίσο με 13 ημερήσια επιδόματα.

Αυτό είναι ίσο με 13 ημερήσια επιδόματα. Το βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα Μητρώα Ανέργων : Αυτό ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα

: Αυτό ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα Η επίσχεση εργασίας : Αυτή είναι ίση με 20 ημερήσια επιδόματα

: Αυτή είναι ίση με 20 ημερήσια επιδόματα Το επίδομα γονικής άδειας : Αυτό είναι ίσο με το ποσό του κατώτατου μισθού για το διάστημα 2 μηνών

: Αυτό είναι ίσο με το ποσό του κατώτατου μισθού για το διάστημα 2 μηνών Το εποχικό σμυριδεργάτων : Αυτό αντιστοιχεί στο 70% των 50 κατ. ημερομισθίων.

: Αυτό αντιστοιχεί στο 70% των 50 κατ. ημερομισθίων. Η αφερεγγυότητα εργοδότη : Αυτό ισούται με έως 3 μισθούς.

: Αυτό ισούται με έως 3 μισθούς. Το εποχικό οικοδόμων : Αυτό είναι το 70% των 37 κατ. ημερομισθίων.

: Αυτό είναι το 70% των 37 κατ. ημερομισθίων. Η αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑΣ : Αυτή ισοδυναμεί με το 75% κατ. ημερομισθίου

: Αυτή ισοδυναμεί με το 75% κατ. ημερομισθίου Το εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: Αυτό είναι ίσο με το 70% των 25 κατ. ημερομισθίων

Αυτό είναι ίσο με το 70% των 25 κατ. ημερομισθίων Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγικής ζώνης): Αυτό ισοδυναμεί με το 70% των 35 κατ. ημερομισθίων.

Αυτό ισοδυναμεί με το 70% των 35 κατ. ημερομισθίων. Το επίδομα πρακτικής άσκησης (ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ): Αυτό ισούται με το 80% κατώτατου μισθού

Αυτό ισούται με το 80% κατώτατου μισθού Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Αυτή ισούται με τον κατώτατο μισθό.

Αυτή ισούται με τον κατώτατο μισθό. Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα : Η αμοιβή είναι το κατώτατο ημερομίσθιο.

: Η αμοιβή είναι το κατώτατο ημερομίσθιο. Τα προγράμματα απασχόλησης : Δίνεται επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού.

: Δίνεται επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού. Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: Δίνονται 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς.

Επίσης θα αυξηθούν:

Το βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ).

(ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ). Το επίδομα παιδιού

Το επίδομα ανεργίας

Τ ο μηνιαίο επίδομα μητρότητας που δίνεται για διάστημα 9 μηνών.

που δίνεται για διάστημα 9 μηνών. Το επίδομα γάμου

Το βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ)

(ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ) Το επίδομα διαθεσιμότητας

Τ ο μηνιαίο επίδομα τριετιών

Το επίδομα αδείας

Το Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Πάσχα:

α) Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό λαμβάνουν 15 ημερομίσθια.

β) Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο παίρνουν 13 ημερομίσθια.