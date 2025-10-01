Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Τα 4 SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το φορομπόνους

Παρατείνεται για ακόμη ένα φορολογικό έτος το μέτρο της έκπτωσης φόρου για πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών (όπως με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, e-banking, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), PayPal ή μέσω της υπηρεσίας IRIS) από συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών.

Της Κατερίνας Φεσσά

Συγκεκριμένα προβλέπεται και για το 2026 έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως.

Το παραπάνω προκύπτει από τα μέτρα στήριξης που περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο ενσωματώνει τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και το οποίο εγκρίθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράλληλα επισημαίνεται πως η εν λόγω διάταξη θα πάρει άμεσα πάλι σάρκα και οστά καθώς το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί εντός του μήνα στη Βουλή. Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως το μέτρο αρχικά θα ίσχυε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 και μάλιστα το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια αναφορικά με αυτό όπως διπλασιασμός του φορομπόνους στα 4.400 ευρώ από 2.200 ευρώ, κατάργηση του κλπ.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι φορολογούμενοι (τα φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να γνωρίζουν για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του φορολογικού έτους 2026 τα εξής:

Ποιες δαπάνες μετρούν διπλά

Διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προσμετρώνται οι δαπάνες που αφορούν:

ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες

επισκέψεις σε οστεοπαθητικούς, σε χειροποδιστές, σε ποδολόγους, σε ορθοδοντικούς, σε οφθαλμίατρους, σε χειροπράκτες

Παράλληλα επισημαίνεται πως έξτρα έκπτωση φόρου θα έχουν και όσοι πραγματοποιήσουν δαπάνες με πλαστικό χρήμα σε επαγγέλματα, όπως σε:

κομμωτήρια

κουρεία και καταστήματα ομορφιάς

ηλεκτρολόγο

ξυλουργό

σχολές χορού

υδραυλικό

ψυκτικό

γυμναστήρια και σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή

υπηρεσίες για ταξί και κηδείες

μασάζ

φυσική ευεξία

νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

συντηρητή θέρμανσης

διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

Ταυτόχρονα το εν λόγω μέτρο αφορά τις εργασίες που γίνονται για:

μόνωση

καθαρισμό και τις οικιακές υπηρεσίες, την ανάπτυξη φωτογραφιών

τοιχοποιία

σοβάτισμα

τοποθέτηση πλακιδίων

στέγη και τα παράθυρα λαμαρίνας

σκυρόδεμα.

Το enikonomia.gr παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα: Το 30% ενός φορολογουμένου που έχει ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ είναι 5.000 ευρώ. Εάν ο πολίτης αυτός έχει συγκεντρώσει 2.500 ευρώ δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει σε ιατρικές υπηρεσίες, τότε δεν χρειάζεται να μαζέψει άλλες γιατί αυτές υπολογίζονται στο διπλάσιο.

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος

Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο ποσό των 5.000 ευρώ το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος του φορολογουμένου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν ένας φορολογούμενος πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 20.000 ευρώ με πλαστικό χρήμα, τότε θα του αφαιρεθούν οι 5.000 ευρώ (που είναι το ανώτατο όριο) και όχι 6.000 ευρώ (δηλαδή το 30%).

Έκπτωση στον φόρο

Το ποσό της έκπτωσης του φόρου διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του φορολογούμενου. Αναλυτικά η έκπτωση στον φόρο είναι:

έως 450 ευρώ για κάποιον που έχει εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

έως 1.100 ευρώ για κάποιον που έχει εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ σε ετήσια βάση

έως 1.400 ευρώ για κάποιον που έχει εισόδημα από 20.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ σε ετήσια βάση

έως 1.800 ευρώ για κάποιον που έχει εισόδημα από 30.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ σε ετήσια βάση

έως 2.200 ευρώ για κάποιον που έχει εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ σε ετήσια βάση

Η φορολογική δήλωση

Η εν λόγω έκπτωση που θα γίνει στον φόρο ενός φυσικού προσώπου θα φανεί στην φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί το 2027 για το φορολογικό έτος 2026. Δηλαδή αυτή θα είναι στο εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογουμένου που αναμένεται να εκδοθεί την Άνοιξη, ενδεχομένως και τον Μάρτιο του 2027.