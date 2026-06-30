Επαγγελματική Ασφάλιση: Οι 3 βασικοί άξονες του νέου νομοσχεδίου – Τα κίνητρα για ένταξη στα Ταμεία

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Το νέο νομοσχέδιο για τη «Βελτίωση του πλαισίου επαγγελματικής ασφάλισης: Περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις» παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, η Υπουργός Νίκη Κεραμέως, μαζί με την Υφυπουργό Άννα Ευθυμίου και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο, ανέλυσαν τους βασικούς άξονες του σχεδίου νόμου που στοχεύει στην ενίσχυση του θεσμού.

Το σχέδιο νόμου στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για την επαγγελματική ασφάλιση. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιδιώκεται η δημιουργία ενός συστήματος πιο απλού, λειτουργικού και ασφαλούς, το οποίο παράλληλα θα προσφέρει ισχυρά κίνητρα συμμετοχής τόσο στους εργαζομένους όσο και στις επιχειρήσεις.

«Δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο συμπληρωματικό πλαίσιο ασφάλισης επιπλέον του πρώτου πυλώνα ασφάλισης, του e-ΕΦΚΑ. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους δίνοντάς τους τη δυνατότητα πρόσθετης συνταξιοδοτικής προστασίας. Ενισχύουμε τις επιχειρήσεις δίνοντάς τους τη δυνατότητα επιπλέον παροχών και κινήτρων. Ενδυναμώνουμε την Εθνική Οικονομία ενισχύοντας την αποταμίευση των νοικοκυριών και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Χτίζουμε σήμερα για καλύτερη προστασία και καλύτερη συνταξιοδοτική προοπτική στα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Το ασφαλιστικό σύστημα απαρτίζεται από τρεις πυλώνες.

Πυλώνας 1: Υποχρεωτική ασφάλιση

Αποτελεί τον κύριο και ισχυρό πυλώνα του συστήματος με βασικό φορέα τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και το ΤΕΚΑ.

Πυλώνας 2: Επαγγελματική ασφάλιση

Περιλαμβάνει τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τα ομαδικά επαγγελματικά συννταξιοδοτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία προσφέρουν πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές.

Πυλώνας 3: Ιδιωτική ασφάλιση

Πρόκειται για τα ατομικά ασφαλιστικά συμβόλαια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, βασικός στόχος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, της επαγγελματικής ασφάλισης, μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού πλαισίου συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία, θα ενισχύσει την προστασία του θεσμού και θα καταστήσει την επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις.

Το σχέδιο νόμου κινείται σε 3 άξονες:

Πρώτος άξονας: Ευελιξία και απλούστευση λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Το νομοσχέδιο προβλέπει την εισαγωγή των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση. Τα Ανοιχτά ΤΕΑ θα λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα μπορούν να δέχονται απλά και γρήγορα νέες επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις χωρίς προηγούμενη εποπτική έγκριση.

Στόχος είναι τα ΤΕΑ να μπορούν να λειτουργούν πιο γρήγορα, πιο καθαρά και πιο αποτελεσματικά χωρίς να μειώνεται η εποπτεία και η προστασία των εργαζομένων.

Δεύτερος άξονας: Πιο ελκυστική επαγγελματική ασφάλιση για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

Εξορθολογισμό φορολογικού πλαισίου. Βελτιώνονται τα φορολογικά κίνητρα με αποσύνδεση από τα έτη ασφάλισης και σύνδεση με την ηλικία του ασφαλισμένου,

Καταργείται η φορολογική ποινή όσων εργαζομένων αποφασίζουν να εισέλθουν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία,

Παροχή προγραμμάτων υγείας από τα ΤΕΑ.

Δημιουργία νέου προϊόντος επαγγελματικής ασφάλισης. Θεσπίζεται το Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ), το οποίο θα εκδίδεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και θα παρέχει ισοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τα προγράμματα των ΤΕΑ.

Τρίτος άξονας: Ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας:

Φορητότητα. Κεντρική παρέμβαση για την προστασία των ασφαλισμένων είναι η πλήρης φορητότητα των δικαιωμάτων τους, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Οριζόντια ενίσχυση της διαφάνειας. Όπως ήδη ισχύει στα ΤΕΑ θεσπίζονται και για τα ΟΑΠΕΣ υποχρεώσεις καταχώρισής τους σε δημόσιο μητρώο, κανόνες ορθής διανομής του προϊόντος, πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, υποχρέωση περιοδικής ενημέρωσης των ασφαλισμένων για την πορεία των επενδύσεών τους.

Προστασία των ανέργων με δυνατότητα παραμονής στην επαγγελματική ασφάλιση.

Αναβάθμιση του επενδυτικού πλαισίου των παρόχων προϊόντων επαγγελματικής ασφάλισης.

Δικαίωμα ενημέρωσης των ασφαλισμένων για την επένδυσή τους.

Το νέο πλαίσιο για την Επαγγελματική Ασφάλιση έχει οφέλη για τους ασφαλισμένους, τις επιχειρήσεις, αλλά και για την Οικονομία της χώρας.

Για τους ασφαλισμένους, ενισχύει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία, προστατεύει και δίνει τη δυνατότητα φορητότητας κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, προστατεύει τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχει περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση για την πορεία της επένδυσής τους και δίνει τη δυνατότητα πρόσθετων παροχών.

Για τις επιχειρήσεις, δίνει κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων, παρέχει τη δυνατότητα εργοδοτικής παροχής μέσω συλλογικής σύμβασης, ενισχύει το employer branding και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής- επενδυτικής ενίσχυσης και καθιστά πιο λειτουργικό το πλαίσιο για μικρότερες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν επαγγελματική ασφάλιση.

Για την Οικονομία, συσσωρεύει επενδυτικά κεφάλαια, διοχετεύει τη ρευστότητα στην οικονομία και αποτρέπει τη φυγή κεφαλαίων, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση των νοικοκυριών, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο και αξιοποιεί την επαγγελματική ασφάλιση ως εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, επένδυσης και ενίσχυσης της συνταξιοδοτικής επάρκειας.

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