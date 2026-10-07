Ενίσχυση 95 εκατ. ευρώ στις ενεργοβόρες βιομηχανίες – Ποιους κλάδους αφορά η επιδότηση ρεύματος

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη 95 εκατ. ευρώ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, πέρα από την ήδη υπάρχουσα αντιστάθμιση, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά στην άμεση επιδότηση ρεύματος σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά εργαλεία CISAF και METSAF

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Οικονομία

Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε πρόσθετη στήριξη της ενεργοβόρας βιομηχανίας, πέρα από την αντιστάθμιση.
  • Ανακοινώθηκε άμεση επιδότηση ρεύματος για κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά, αφαιρώντας βάρη 95 εκατ. ευρώ από την παραγωγή.
  • Η επιδότηση θα αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά εργαλεία CISAF και METSAF, καλύπτοντας έως και το 70% της μέσης τιμής χονδρικής του ρεύματος.

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Την πρόσθετη στήριξη της ενεργοβόρας βιομηχανίας πέραν της αντιστάθμισης, εξήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την άμεση επιδότηση ρεύματος που αφορά στους κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά τα πλαστικά. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα αφαιρέσει από την παραγωγή βάρη 95 εκατ. ευρώ, με τις λεπτομέρειες να ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικότερα αναμένεται να επιδοτηθεί η τιμή του ρεύματος για όλη τη βιομηχανία, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά εργαλεία CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework) και METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework).

Το πρώτο επιδοτεί μέχρι και το 50% της μέσης τιμής χονδρικής του ρεύματος, ενώ το δεύτερο ανεβάζει το ποσοστό μέχρι και στο 70%.

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