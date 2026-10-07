Ενίσχυση 95 εκατ. ευρώ στις ενεργοβόρες βιομηχανίες – Ποιους κλάδους αφορά η επιδότηση ρεύματος

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Την πρόσθετη στήριξη της ενεργοβόρας βιομηχανίας πέραν της αντιστάθμισης, εξήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την άμεση επιδότηση ρεύματος που αφορά στους κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά τα πλαστικά. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα αφαιρέσει από την παραγωγή βάρη 95 εκατ. ευρώ, με τις λεπτομέρειες να ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικότερα αναμένεται να επιδοτηθεί η τιμή του ρεύματος για όλη τη βιομηχανία, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά εργαλεία CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework) και METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework).

Το πρώτο επιδοτεί μέχρι και το 50% της μέσης τιμής χονδρικής του ρεύματος, ενώ το δεύτερο ανεβάζει το ποσοστό μέχρι και στο 70%.

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