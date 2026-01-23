e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών

Σύνοψη από το

  • Μια σειρά πληρωμών ολοκληρώνονται έως και σήμερα, Παρασκευή (23/1), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Συνολικά 85.666.878,27 ευρώ θα καταβληθούν σε 104.753 δικαιούχους.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται έως σήμερα 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Μια σειρά πληρωμών ολοκληρώνονται έως και σήμερα, Παρασκευή (23/1) στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά 85.666.878,27 ευρώ θα καταβληθούν σε 104.753 δικαιούχους. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του

Από τον e- ΕΦΚΑ καταβάλλονται:

έως σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, καταβάλλονται 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

07:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

