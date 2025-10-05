e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται εβδομάδα πληρωμών από αύριο – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΤΜ

Εβδομάδα πληρωμών ξεκινά από τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα, οι δύο οργανισμοί μέχρι και την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, αναμένεται να πληρώσουν το συνολικό ποσό των 64.500.000 ευρώ σε 56.600 δικαιούχους, το πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.

Αναλυτικά:

  1. Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου  13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2) Και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει:

  • 32.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 53.000 δικαιούχους.
  • 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.200 μητέρες.
  • 18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε το φτέρνισμά σας; Ειδικός του Cleveland απαντά αν κάνει κακό

Κρυπτόλεξο: Μπορείτε να βρείτε την κρυμμένη λέξη σε 10 δευτερόλεπτα;

Τι σημαίνει για τις τελικές συντάξεις η κατάργηση των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερωρίες – 5 ερωτήσεις κα...

Πάρκινγκ: Μία περιουσία για μία… θέση στάθμευσης – Εκτόξευση των τιμών στην Αθήνα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα που καθαρίζει σε 14 δευτερόλεπτα

Η ανθρωπότητα ίσως φτάσει στη μοναδικότητα μέσα στους επόμενους 3 μήνες, σύμφωνα με επιστήμονες
περισσότερα
08:13 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Τι σημαίνει για τις τελικές συντάξεις η κατάργηση των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερωρίες – 5 ερωτήσεις και απαντήσεις

Περαιτέρω απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτε...
14:12 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Πολυκατοικίες: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

Πολλά είναι τα θέματα που απασχολούν μέχρι σήμερα χιλιάδες ένοικους και διαχειριστές πολυκατοι...
12:54 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Όλα όσα προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή – Τι αναφέρει για την 13ωρη απασχόληση, την άδεια αναψυχής και τις fast track προσλήψεις

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι...
12:16 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Νέες διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία – Όλες οι λεπτομέρειες

Για τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής  Ασφάλισης αναφο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης