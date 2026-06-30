AKTOR – Motor Oil: Στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU – Τι φέρνει η προσέγγιση των δύο ισχυρών

Προς τριπλό deal στον κλάδο των εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, στη διαχείριση απορριμμάτων και στην κυκλική οικονομία οδεύει ο Όμιλος AKTOR υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου, σε συνεργασία με τον όμιλο της Motor Oil και τον επιχειρηματία Γιάννη Βαρδινογιάννη.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση της μεγάλης αύξησης κεφαλαίου των 650.000.000 ευρώ και την έκδοση ομολόγου 300.000.000 ευρώ, που δημιουργούν επενδυτική δύναμη πυρός σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για επενδύσεις και εξαγορές σε νέους και υφιστάμενους κλάδους, ο Όμιλος AKTOR γνωστοποίησε στο Χρηματιστήριο Euronext Athens ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις -οι οποίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί- με τη Motor Oil για τη συμμετοχή του στο project της θυγατρικής Διώρυγα Gas ύψους κοντά στα 400.000.000 ευρώ, ενώ ανακοίνωσε επισήμως ότι υπέβαλε πρόταση ενδιαφέροντος ώστε να εξαγοράσει το 75% των μετοχών των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ ΜΑΕ και ΤHALIS ES ΑΕ, οι οποίες είναι 100% θυγατρικές της Motor Oil, επιχειρώντας δυναμική είσοδο στην ανακύκλωση απορριμμάτων και στην κυκλική οικονομία και ειδικότερα στις περιβαλλοντικές υποδομές.

Όπως αναφέρει η Απογευματινή, σύμφωνα με την πρόταση της ΑKTOR, η προτεινόμενη συναλλαγή δύναται να υλοποιηθεί είτε με την απευθείας απόκτηση του 75% των μετοχών της εταιρείας Manetial Limited, η οποία είναι 100% μητρική των δύο εταιρειών της Motor Oil, είτε εναλλακτικά με την απευθείας απόκτηση 75% των μετοχών καθεμίας από τις δύο εταιρείες. Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΜΑΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η THALIS ES ΑΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών. Όπως ανακοινώθηκε, η πρόταση υπόκειται στις συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστικών Αρχών καθώς και της σύναψης οριστικής συμφωνίας.

Κατόπιν της υποβολής της πρότασης οι AKTOR και Motor Oil συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

Οι συζητήσεις για το δεύτερο FSRU

Παράλληλα, σε απάντηση δημοσιευμάτων που φέρουν την AKTOR να συζητά με τη Motor Oil για την πιθανότητα συμμετοχής στην επένδυση κατασκευής δεύτερου ελληνικού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG στην Ελλάδα (FSRU) με εγκαταστάσεις στην Κόρινθο, επισημαίνει ότι «δεδομένης της ανάπτυξής της στον τομέα του φυσικού αερίου, εξετάζει διάφορες επενδυτικές επιλογές που συνδέονται με την αγορά αυτή, οι οποίες δύνανται να συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού της πλάνου». Όπως τονίζει «στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ άλλων και με τον Όμιλο “Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ”, ωστόσο, κατά τον παρόντα χρόνο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία η οποία είναι ώριμη να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό».

Σύμφωνα με την AKTOR «οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η εταιρεία προβαίνει σε αυτές συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Euronext Athens. Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπα- ϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

Τα οφέλη

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς, ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την τοποθέτησή του στην αγορά των περιβαλλοντικών έργων και της κυκλικής οικονομίας, όπου ήδη είναι ιδιαίτερα δραστήριος, με διεύρυνση των ευκαιριών σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου με σημαντικά έργα εν λειτουργία, εμπειρία και τεχνογνωσία και ενίσχυση του EBITDA, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και την παραγωγή πράσινης ενέργειας από απορρίμματα (Waste to Energy), έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, αρκετά εξ αυτών υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Η εταιρεία σήμερα λειτουργεί επτά εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, δύο, εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και τέσσερις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου που εκλύεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW.

Μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ

Παράλληλα, έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στο Αγρίνιο, την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, το έργο επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη αλλά και τη Γερμανία και άλλα. Επιπλέον, υλοποιεί το σημαντικό έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν το πρώτο της κατηγορίας του που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι υψηλού ενδιαφέροντος για τον Όμιλο AKTOR, καθώς ωριμάζουν από διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση των ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών έργων.

Κυκλική οικονομία

Παράλληλα, η THALIS συμπληρώνει την ΗΛΕΚΤΩΡ, καθώς διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία στα περιβαλλοντικά έργα και την κυκλική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες σχετικά έργα στη χώρα. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην κυκλική οικονομία του νερού και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών. Διαθέτει σημαντική παρουσία στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας παραδώσει σημαντικά έργα και έχει εισέλθει επίσης στον χώρο της ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων» πόλεων.

Ανάμεσα σε δεκάδες έργα ξεχωρίζουν εκείνα της Κρήτης, όπου η εταιρεία κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νησιού.

Πηγή πληροφοριών: Απογευματινή