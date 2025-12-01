ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από αύριο η νέα έκδοση της εφαρμογής «timologio» – Οι βασικές αλλαγές και προσθήκες

Σύνοψη από το

  • Η ΑΑΔΕ θέτει σε λειτουργία από τις 2 Δεκεμβρίου τη νέα έκδοση 1.9.0 της εφαρμογής “timologio”, επεκτείνοντας τις λειτουργικές δυνατότητες του myDATA στη διακίνηση αποθεμάτων.
  • Η έκδοση 1.9.0 περιλαμβάνει πλήρη υποστήριξη ψηφιακής διακίνησης (Παραστατικά 9.3) με νέους σκοπούς διακίνησης και δυνατότητα ακύρωσης παραστατικών.
  • Ενσωματώθηκαν επίσης αλλαγές στις περιγραφές των Αιτιών Εξαίρεσης ΦΠΑ, σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 5144/2024).
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

ΑΑΔΕ

Σε λειτουργία τίθεται από 2/12 νέα έκδοση 1.9.0 της εφαρμογής “timologio” της ΑΑΔΕ, επεκτείνοντας σημαντικά τις λειτουργικές δυνατότητες του myDATA στον τομέα της διακίνησης αποθεμάτων. Η νέα έκδοση εστιάζει στην πλήρη ενσωμάτωση των Παραστατικών Διακίνησης (Παραστατικά 9.3) ενώ παράλληλα διασφαλίζει την άμεση εναρμόνιση με τις τελευταίες φορολογικές διατάξεις στον Κώδικα ΦΠΑ.

Οι κυριότερες αλλαγές και προσθήκες που περιλαμβάνει η έκδοση 1.9.0 είναι:

1. Πλήρης Υποστήριξη Ψηφιακής Διακίνησης (Παραστατικά 9.3)

Η εφαρμογή εμπλουτίζεται με ολοκληρωμένες λειτουργίες έκδοσης και διαχείρισης παραστατικών διακίνησης:

• Νέοι Σκοποί Διακίνησης: Προστέθηκε ο νέος κωδικός 20 “Μεταφορές – Ταχυμεταφορές”, καλύπτοντας τις ανάγκες του κλάδου των μεταφορών.

• Επικαιροποίηση Σκοπών: Μετονομάστηκαν οι κωδικοί

• 7: “Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση”

• 8: “Ενδοδιακίνηση” (πρώην “Μεταξύ Εγκαταστάσεων Οντότητας”)

• Δυνατότητα Ακύρωσης: Παρέχεται πλέον η δυνατότητα ακύρωσης παραστατικών διακίνησης απευθείας μέσα από την εφαρμογή.

• Ευελιξία στα ΑΦΜ: Υποστηρίζεται η χρήση του ίδιου ΑΦΜ για Εκδότη και Λήπτη στις περιπτώσεις Ενδοδιακίνησης και Λοιπών Διακινήσεων.

• Διαχείριση Απώλειας Διασύνδεσης (offline έκδοση):

• Προστέθηκε ειδική επιλογή (checkbox) “Απώλεια διασύνδεσης” κατά τη δημιουργία σειράς παραστατικών 9.3.

• Η ένδειξη εμφανίζεται αυτόματα κατά την έκδοση και ενσωματώνεται στο QR Code και στη σελίδα δρομολόγησης, ενημερώνοντας για την κατάσταση offline έκδοσης.

2. Δωροεπιταγές και Δωρεάν Διάθεση

• Ενεργοποιήθηκε η υποστήριξη της ειδικής γραμμής “Δωροεπιταγή/Δωρεάν Διάθεση” (Rec type 6) με μηδενική αξία.

• Σχετική ένδειξη εμφανίζεται τόσο κατά την προσθήκη του προϊόντος όσο και στη λίστα αγαθών του παραστατικού.

3. Επικαιροποίηση Άρθρων ΦΠΑ

• Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές στις περιγραφές των Αιτιών Εξαίρεσης ΦΠΑ, σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 5144/2024).

Η νέα έκδοση θα είναι διαθέσιμη μετά την αναβάθμιση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 (Ώρες: 7:00 – 9:00 π.μ.), κατά την οποία η εφαρμογή δεν θα είναι διαθέσιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

• Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA> timologio

