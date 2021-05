Ο ελληνικός τουρισμός ανοίγει από το Σάββατο 15 Μαΐου και ο ΕΟΤ έδωσε στη δημοσιότητα έξι νέα βίντεο τα οποία έχουν στόχο να δελεάσουν τους τουρίστες για να επισκεφτούν τη χώρα μας. Κεντρικό μήνυμα και των πέντε σποτ είναι το "All You Want Is Greece".

Σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη «ο ελληνικός τουρισμός ξεχωρίζει γιατί οι Έλληνες νοιάζονται και φέτος νοιάζονται και για την υγεία. Ο ελληνικός τουρισμός έδειξε ότι δίνει μάχες και τις κερδίζει. Στοίχημα για το 2021: “Ανοίγουμε πανιά” με ασφάλεια".