Το παιδί μου είναι συνέχεια στο tablet: Πόσο screen time είναι τελικά ΟΚ το 2026; 

«Μαμά, άλλο ένα βίντεο!» — και ξαφνικά έχουν περάσει 47 λεπτά χωρίς να το καταλάβεις. Σου θυμίζει κάτι;

Αν νιώθεις ότι το tablet έχει γίνει προέκταση του χεριού του παιδιού σου (και κάποιες φορές… σωσίβιο για σένα), δεν είσαι μόνη. Το 2026, η σχέση των παιδιών με τις οθόνες δεν είναι απλώς καθημερινότητα — είναι κομμάτι της ανάπτυξής τους. Το θέμα όμως δεν είναι να την «κόψεις». Είναι να τη διαχειριστείς έξυπνα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι σαφής. Μέχρι τα 2 έτη προτείνεται πλήρης αποφυγή οθονών. Τα πρώτα χρόνια της ζωής συμβαίνει μια έκρηξη νευρικών συνάψεων στον εγκέφαλο, που ενισχύεται με το άγγιγμα, την αγκαλιά, το βλέμμα, τη φωνή και τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Η οθόνη δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει — αντίθετα καθυστερεί τη φυσική ωρίμανση των δικτύων του εγκεφάλου.Από τα 2 έως τα 5 έτη, η σύσταση είναι έως 1 ώρα ημερησίως, ιδανικά με τη δική σου παρουσία και με ποιοτικό περιεχόμενο. Μετά τα 6, η κουβέντα αλλάζει: δεν μετράς μόνο χρόνο, μετράς ισορροπία μέσα στην ημέρα (σχολείο, ύπνος, παιχνίδι, κοινωνική ζωή).

Και εδώ είναι το πρώτο twist που ίσως δεν περιμένεις. Δεν είναι όλες οι οθόνες ίδιες για τον εγκέφαλο του παιδιού σου. Ο εγκέφαλος δεν «γράφει» το ίδιο ένα γρήγορο, υπερδιεγερτικό βίντεο με συνεχείς εναλλαγές εικόνων, σε σχέση με ένα πιο αργό, αφηγηματικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Στην πρώτη περίπτωση, ενεργοποιείται έντονα το σύστημα ανταμοιβής μέσω της ντοπαμίνης. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί σου ζητάει «κι άλλο». Όχι γιατί είναι κακομαθημένο, αλλά γιατί ο εγκέφαλός του μαθαίνει να κυνηγάει την ένταση και τη συνεχή διέγερση. Στη δεύτερη περίπτωση, υπάρχει χώρος για σκέψη, κατανόηση, ακόμα και σύνδεση μαζί σου.

Άρα, η σωστή ερώτηση δεν είναι «πόση ώρα βλέπει», αλλά «τι βλέπει και πώς νιώθει μετά».

Και εδώ έρχεται ακόμη ένα σημείο που συχνά υποτιμάς. Το screen time αρχίζει να γίνεται πρόβλημα όχι όταν ξεπερνά απλώς τα λεπτά, αλλά όταν αρχίζει να «τρως» άλλα βασικά κομμάτια της ζωής του παιδιού.

Για παράδειγμα, όταν επηρεάζεται ο ύπνος. Η έκθεση σε οθόνες, ειδικά το απόγευμα και το βράδυ, αυξάνει την κορτιζόλη — την ορμόνη της εγρήγορσης — και ταυτόχρονα καταστέλλει τη μελατονίνη, που είναι υπεύθυνη για την έναρξη του ύπνου. Το αποτέλεσμα; Ένα παιδί πιο ανήσυχο, πιο «ξυπνητό» τη λάθος ώρα και με λιγότερο ποιοτικό ύπνο.

Αν παρατηρείς ότι εκνευρίζεται έντονα όταν σταματάει, ότι βαριέται χωρίς οθόνη, ότι δυσκολεύεται να παίξει δημιουργικά ή ότι ο ύπνος του έχει αλλάξει, τότε δεν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται επαναρύθμιση.

Και γίνεται χωρίς δράματα.

Ξεκίνα με σταθερά όρια. Όχι κάθε μέρα από την αρχή. Το παιδί δεν χρειάζεται να διαπραγματεύεται κάθε φορά, χρειάζεται να ξέρει τι ισχύει. Δημιούργησε ζώνες χωρίς οθόνη, όπως το φαγητό, οι ώρες πριν τον ύπνο και το πρωί. Εκεί ο εγκέφαλος χρειάζεται ρυθμό και ηρεμία, όχι υπερδιέγερση.

Δώσε εναλλακτικές πριν ζητήσει το tablet. Αν το μόνο εύκολο και διαθέσιμο ερέθισμα είναι η οθόνη, θα την επιλέξει. Αν όμως υπάρχει παιχνίδι, δημιουργία, χρόνος μαζί σου, η ανάγκη αλλάζει.

Και κάτι που είναι καθοριστικό: σε παρακολουθεί. Αν είσαι κι εσύ συνεχώς στο κινητό, το μήνυμα που παίρνει δεν είναι «μην το χρησιμοποιείς», αλλά «έτσι λειτουργεί ο κόσμος».

Τελικά, το tablet δεν είναι ο εχθρός. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει: εσύ ή η συνήθεια.

Και κάπου εδώ έρχεται η πιο όμορφη και παρεξηγημένη έννοια: η βαρεμάρα. Όταν το παιδί σου βαριέται, ο εγκέφαλος αρχίζει να δημιουργεί, να φαντάζεται, να αυτορυθμίζεται. Να μεγαλώνει.

Οπότε την επόμενη φορά που θα σου πει «βαριέμαι», μην βιαστείς να του δώσεις οθόνη. Χαμογέλα λίγο.

Εκείνη τη στιγμή… γίνεται δουλειά μέσα του.

*Γράφει η Αρετή Μανιώτη, παιδίατρος