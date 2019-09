Η Ελένη Αντωνιάδου, έπεισε για τους ισχυρισμούς της ότι είναι επιστήμονας και ερευνήτρια της NASA τα ελληνικά μίντια, που επί χρόνια την προέβαλαν ως ένα από τα πιο λαμπερά μυαλά της Ελλάδας, τις τελευταίες δεκαετίες, την Mattel, που έφτιαξε μία κούκλα Barbie προς τιμή της, αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που την συμπεριέλαβε σε μία αφίσα με τους 11 σημαντικότερους Έλληνες, σημειώνει το BBC.

11 Great Greeks - Past, Present and Future - who have played an important role in Europe: http://t.co/TNwcgmJqB6 pic.twitter.com/ybk9rcMA12